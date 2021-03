Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec - Une entente de principe a été conclue concernant le financement des services en ressources intermédiaires

QUÉBEC, le 26 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale, Sonia LeBel, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, annoncent qu'une entente de principe a été conclue avec l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ).

L'entente vise le renouvellement de l'entente nationale portant sur le financement et les conditions de prestation de services des ressources intermédiaires (RI). Elle reconnaît l'apport de ces ressources dans le continuum de services d'hébergement du réseau de la santé et des services sociaux, et a pour objectif de mieux répondre à l'évolution des besoins en améliorant la qualité des services et le mieux-être des usagers.

Citations :

« Cette entente de principe montre la collaboration fructueuse qui s'est établie entre nos équipes du gouvernement et celles de l'ARIHQ. Ensemble, nous avons à cœur de poser les bases d'un financement qui soit tout à fait adapté à la réalité actuelle, dans le souci d'offrir le meilleur milieu de vie possible aux personnes hébergées, quels que soient leurs besoins spécifiques. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre gouvernement a pour priorité de fournir des services d'hébergement qui soient à la hauteur des attentes actuelles des Québécoises et des Québécois, dans un contexte où les défis sont nombreux, et les besoins en constante croissance. Cette entente a été conclue avec nos partenaires des RI, qui connaissent bien les enjeux vécus sur le terrain, et c'est pourquoi nous sommes très fiers d'en faire l'annonce. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Réforme électorale

« Les ressources intermédiaires sont des partenaires de premier plan dans nos efforts pour favoriser le mieux-être des personnes hébergées. Grâce à cette entente de principe, nous sommes très heureux de pouvoir mieux les soutenir, de manière parfaitement cohérente avec les efforts menés depuis un peu plus de deux ans pour rendre les milieux de vie encore plus sécuritaires et accueillants, contribuant par le fait même à la qualité de vie et à l'épanouissement des bénéficiaires. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

L'entente a été approuvée par l'instance décisionnelle de l'ARIHQ. Toutefois, son contenu doit demeurer confidentiel jusqu'à que le tout soit entériné par ses membres.

Rappelons que l'ARIHQ représente 1 072 RI à travers le Québec. Ces dernières accueillent plus de 17 000 usagers adultes.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Marjaurie Côté-Boileau, Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux, 418 456-2756