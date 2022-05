Assises de l'Union des municipalités du Québec - La ministre Laforest réitère ses priorités et engagements au milieu municipal

QUÉBEC, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, a profité de la 100e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour rappeler les actions et les intentions du gouvernement, notamment, en matière d'habitation et d'aménagement du territoire.

Des solutions concrètes en habitation

Afin d'augmenter efficacement l'offre de logements abordables et de faire diminuer la pression sur le marché locatif, le nouveau Programme habitation abordable Québec (PHAQ), disposant d'une première enveloppe de près de 300 M$, a été lancé en février dernier. La ministre a indiqué que le premier appel de projets, qui s'est tenu du 1er mars au 5 mai dernier, a été un franc succès avec plus d'une centaine de projets reçus dans les régions du Québec.

La ministre Laforest a également indiqué son intention de travailler des mesures législatives qui concernent l'habitation qui répondront à plusieurs demandes des milieux municipal et communautaire. D'abord, comme annoncé par le premier ministre, M. François Legault, hier dans le cadre des Assises, l'une d'entre elles vise à accorder un droit de préemption à toutes les municipalités afin de les appuyer dans leurs efforts pour augmenter l'offre de logements abordables et sociaux, une demande de longue date.

Afin de préserver le parc de logements, la ministre souhaite aussi mettre fin à un phénomène nouveau, soit la vente d'immeubles financés par des fonds publics par des organismes à but non lucratif en fin de convention à des intérêts autres. De plus, elle veut mettre en place des mesures additionnelles pour mieux protéger les Québécoises et les Québécois qui font face à des augmentations abusives de loyer en lien avec la « clause F », notamment pour les personnes aînées.

Vision pour le Québec en aménagement du territoire

Par ailleurs, la ministre a souligné la démarche de concertation entamée en janvier 2021 avec de nombreux partenaires du milieu, dont l'UMQ, dans le cadre de l'élaboration de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, qui se veut également une collaboration avec la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy. La ministre Laforest a mis de l'avant l'importance d'avoir une vision stratégique d'ensemble pour un développement durable et sain de nos milieux de vie, tant pour les grands centres, les municipalités rurales que les municipalités de plus petites tailles, et ce, en tenant compte des particularités régionales.

Constituant une réponse à de multiples enjeux qui préoccupent les Québécoises et Québécois comme les changements climatiques, la protection des milieux naturels ou la santé durable des milieux de vie, la Politique, dont la publication est prévue prochainement, permettra de doter le Québec d'une vision stratégique claire, rassembleuse et novatrice. C'est sur cette base que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires municipaux, entend poser une série d'actions qui fera de cette vision une réalité concrète dans la vie des Québécoises et des Québécois.

Finalement, la ministre a rappelé l'importance d'une bonne gestion de l'eau potable au bénéfice de toutes les collectivités. En ce sens, elle a salué l'UMQ pour son appui dans la démarche entamée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour amener les municipalités concernées à mettre en place un plan de gestion de leurs infrastructures d'eau. Cette initiative, qui s'inscrit dans l'esprit de la Politique, permettra ultimement d'améliorer les connaissances de l'état des actifs des municipalités, de favoriser une meilleure gestion à long terme des infrastructures et de mieux prévoir leur financement afin de les mettre aux normes et de les maintenir en bon état.

Citation

« L'aménagement du territoire et l'habitation sont des dossiers prioritaires pour notre gouvernement. Nous proposerons le droit de préemption pour toutes les municipalités. Aussi, nous dévoilerons prochainement la toute première Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. De plus, mon ministère travaillera en collaboration avec le ministère des Transports du Québec afin d'apporter des modifications à la Loi sur l'expropriation. Je suis donc fière du travail que nous avons accompli en concertation avec le milieu municipal et je le suis tout autant lorsque je constate combien les élues et élus municipaux ont à cœur de s'investir dans leur milieu de vie. Leur leadership, leur audace et leur ouverture nous permettront de continuer de réaliser de grands projets pour toutes les communautés de toutes les régions. Je tiens à les remercier pour leur dévouement. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Consultez le PHAQ pour en savoir davantage sur les conditions d'admissibilité et pour connaître éventuellement les projets qui seront sélectionnés.

Pour en savoir plus sur la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, consultez les différentes informations et divers documents mis à votre disposition à cet effet.

