Assises annuelles de l'UMQ à Gatineau - « Québec solidaire va livrer la marchandise pour les gouvernements de proximité » -GND

QUÉBEC, le 4 mai 2023 /CNW/ - Le porte-parole solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, profite des Assises de l'UMQ pour prendre trois engagements auprès des municipalités. Alors que celles-ci sont au front pour la protection du territoire et vivent directement les impacts de la crise du logement et de la crise climatique, Québec solidaire promet de mettre la pression sur le gouvernement caquiste afin de donner les moyens aux villes d'affronter ces défis.

1. Plus d'investissement dans l'adaptation aux changements climatiques

Les maires et les mairesses le réclament et les scientifiques le répètent depuis longtemps, le Québec a besoin d'investissements importants pour faire face aux événements météorologiques extrêmes qui s'intensifient. Les municipalités du Québec sont en première ligne de l'adaptation aux changements climatiques et elles ont besoin de renfort. Or, comme on l'a vu dans les dernières semaines, François Legault continue de minimiser l'urgence du problème et l'ampleur des besoins sur le terrain.

« N'ayons pas peur de le dire : au cours des prochaines années, les événements climatiques extrêmes vont se multiplier. C'est le devoir du gouvernement de préparer le Québec à faire face aux prochaines catastrophes en investissant massivement en adaptation aux changements climatiques. Chaque dollar qu'on investit en adaptation maintenant nous en économisera plusieurs dans l'avenir », déclare Gabriel Nadeau-Dubois.

2. Mettre fin aux Airbnb illégaux

« Le Québec doit faire respecter ses lois, en attendant les dirigeants d'Airbnb sont morts de rire! Il est grand temps qu'on serre la vis à l'hébergement illégal. En pleine crise du logement, alors que les familles québécoises peinent à se loger, on ne peut pas accepter ça. Nous allons nous assurer que le projet de loi promis par la CAQ ait des dents et s'il faut l'amender pour enfin responsabiliser Airbnb, on va le faire », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Selon le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec, en février 2023, c'est près de 80% des annonces de locations offertes sur Airbnb qui étaient illégales sur le territoire québécois.

3. Plus de pouvoir aux municipalités face aux spéculateurs miniers

Récemment, Québec solidaire a déposé un projet de loi décrétant un moratoire sur l'octroi de tout nouveau claim minier pour une période de deux ans. En attendant que le gouvernement l'appelle et dans un contexte de boom minier incontrôlé, QS s'engage à déposer un amendement dans le cadre du projet de loi 16 sur l'aménagement et l'urbanisme afin de mettre fin à la préséance du droit minier.« Le gouvernement doit donner plus de pouvoir aux villes afin qu'elles puissent protéger leur territoire de l'exploration et l'exploitation minière. Il est important pour les villes d'être en mesure de protéger leurs zones touristiques, leurs lacs et autres joyaux naturels des griffes des spéculateurs. Nous avons entendu la mobilisation sur le terrain et allons maintenir la pression sur la CAQ », déclare Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière d'affaires municipales.

Par exemple, la MRC de Vaudreuil-Soulanges se heurte à une fin de non-recevoir dans sa tentative de protéger le Mont-Rigaud, véritable poumon écologique et pôle touristique pour la région. On retrouve des claims miniers dans la réserve faunique des Chic-Chocs et de La Vérendrye ainsi que plusieurs autres aux abords du Parc national du Mont-Tremblant et du Mont-Mégantic.

