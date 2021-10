Assermentation du gouvernement du Canada - Daniel Gobeil salue la nomination de Marie-Claude Bibeau à l'Agriculture

LONGUEUIL, QC, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, a tenu à saluer la reconduction de Marie-Claude Bibeau à titre de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à l'occasion de l'assermentation du gouvernement du Canada aujourd'hui. « Je tiens à lui offrir à nouveau notre entière collaboration, la mienne et celle de mon organisation, particulièrement en ce qui a trait aux dossiers qui touchent la production laitière », a déclaré M. Gobeil. « Mme Bibeau a été une ministre très disponible et à l'écoute. Elle a livré la marchandise en ce qui concerne les compensations pour l'Accord économique commercial global (AECG) et le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) », a précisé M. Gobeil.

La gestion de l'offre a été un enjeu important dans cette campagne électorale, notamment dans les régions du Québec. À cet égard, M. Gobeil a été satisfait de constater l'appui renouvelé du Parti libéral du Canada à la gestion de l'offre ainsi que son engagement selon lequel les producteurs de lait n'auraient pas à subir d'autres concessions dans les prochains accords de libre-échange. « Cet engagement est apprécié et est capital pour nos producteurs, » a-t-il ajouté.

« Nous nous attendons bien entendu à ce que l'engagement de la campagne électorale, de compenser les producteurs pour les dommages liés à l'ACEUM dans la première année du mandat, soit respecté. Nous nous attendons à ce qu'un signal très clair en ce sens soit donné rapidement » a insisté M. Gobeil. Il a ajouté que le choc économique que devront absorber les fermes laitières est majeur et annulera pratiquement toute la croissance de marché que nos fermes étaient en position de combler pleinement. Celles-ci ne se délocalisent pas. Les compensations qui seront versées seront dépensées et réinvesties ici, au bénéfice de l'économie canadienne et de notre autonomie alimentaire, de conclure le président des Producteurs de lait du Québec.

