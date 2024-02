Assermentation de 26 nouveaux contrôleurs routiers

NICOLET, QC, le 22 févr. 2024 /CNW/ - Les 8 et 20 février derniers ont eu lieu, à Nicolet, les assermentations de 26 contrôleurs routiers récemment formés à l'École nationale de police du Québec. Ils se joignaient ainsi officiellement à la grande équipe de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Ces cérémonies protocolaires marquaient l'achèvement d'une formation intensive de 21 semaines au cours de laquelle les recrues des 23e et 24e cohortes ont notamment étudié le Code de la sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel, en plus d'effectuer des sorties thématiques. Chaque cérémonie d'assermentation, célébrée devant leurs proches, a été l'occasion de souligner la rigueur, la persévérance et l'engagement dont elles ont fait preuve pendant leur formation.

Présents sur l'ensemble du réseau routier québécois, les contrôleurs routiers ont pour mandat d'en assurer la protection ainsi que de surveiller et de contrôler le transport routier de biens et de personnes. Ils préviennent et répriment les infractions aux lois et aux règlements qui régissent l'industrie du transport. Par leurs actions, les contrôleurs routiers accroissent la sécurité des usagers de la route, protègent le réseau routier et veillent au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine du transport de biens et de personnes.

Citations :

« Cela fera bientôt 35 ans que le contrôle du transport routier relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le rôle des contrôleuses et contrôleurs s'intègre parfaitement dans la mission de notre organisation, qui consiste à protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. Grâce à leur formation, ces nouvelles cohortes sont maintenant prêtes à se rendre sur le terrain pour contribuer à la sécurité de la population et à l'équité dans l'industrie du transport de personnes et de biens. Félicitations, et bienvenue dans notre belle équipe! »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

« Les contrôleurs routiers sont des acteurs indispensables à la protection du réseau routier et à l'accroissement de la sécurité sur les routes du Québec. C'est une fierté de les voir terminer avec succès leur formation et se diriger vers la région à laquelle ils ont été assignés pour faire vivre notre devise : Sécurité, protection, équité. »

Guy Tremblay, vice-président au contrôle routier et à la sécurité des véhicules de la Société de l'assurance automobile du Québec

