Assemblées publiques - Modifications proposées au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - La Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal informe la population montréalaise de la tenue de deux assemblées publiques prévues en septembre.

Une première assemblée aura lieu en vue de modifier le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal pour y incorporer des changements relatifs à l'encadrement des rives, du littoral et des zones inondables ainsi qu'aux grandes affectations du territoire ; mais également pour y rajouter le Réseau express métropolitain (REM) et d'autres aires TOD (Transit-Oriented Development) :

Date et heure : vendredi 6 septembre 2024 à 9h30

Lieu : Salle des Armoiries (salle multifonction), hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Entrée place Vauquelin et rue Gosford

La deuxième assemblée se tiendra en vue de modifier une nouvelle fois le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal pour prendre en compte le projet de Plan régional des milieux humides et hydriques, ainsi que des mesures de protection pour les milieux humides :

Date et heure : mardi 10 septembre 2024 à 14h

Lieu : Salle des Armoiries (salle multifonction), hôtel de ville de Montréal

275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Entrée place Vauquelin et rue Gosford

Les présentations des projets respectifs de modifications se feront par les Services porteurs de la Ville de Montréal, lesquelles présentations seront suivies d'une période de questions et commentaires du public et des membres de la Commission.

Les séances seront accessibles via la webdiffusion en direct à partir des pages web dédiées au premier et au second projet de modification au Schéma. La documentation afférente sera également disponible sur ces mêmes pages.

Accessibilité

L'hôtel de ville dispose d'une entrée accessible et de plain-pied du côté de la place Vauquelin et d'une salle de bain accessible. La salle des Armoiries est accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipée de mesures d'aide à l'audition.

Un service d'interprétation en langue des signes québécoise (LSQ) ou American Sign Language (ASL) peut être offert sur demande, présentée cinq jours à l'avance, et sous réserve de la disponibilité d'interprètes.

Pour tout autre besoin, communiquez avec le secrétariat des commissions permanentes au 514-872-3000.

Pour ne rien manquer de nos nouvelles, inscrivez-vous à l'infolettre des commissions permanentes.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal est présidée par Mme Marie Plourde, conseillère de la Ville, Le Plateau-Mont-Royal. Mme Paola Hawa, mairesse de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, en assume la vice-présidence.

Sont également membres: M. Dimitrios Jim Beis, maire d'arrondissement, Pierrefonds-Roxboro; Pierre Lessard-Blais, maire d'arrondissement, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve; Peter J. Malouf, maire de la Ville de Mont-Royal; Alex Norris, conseiller de la Ville, Le Plateau-Mont-Royal et Mme Magda Popeanu, conseillère de la Ville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

[email protected] |montreal.ca/sujets/commissions-permanentes| @Comm_MT

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Service du greffe, 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, Téléphone : 514-872-3000