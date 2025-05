Assemblées générales des sections locales d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord - Les membres se prononceront sur un mandat de grève générale illimitée

SEPT-ÎLES, QC, le 5 mai 2025 /CNW/ - Les cinq sections locales d'ArcelorMittal sur la Côte-Nord tiendront des assemblées générales cette semaine et se prononceront sur un mandat de grève générale illimitée à exercer au moment jugé opportun.

Les négociations pour le renouvellement des conventions collectives des travailleur.euse.s de la minière ArcelorMittal sur la Côte-Nord se déroulent depuis le deux décembre dernier. Une dernière séance avait d'ailleurs lieu ce matin en présence du conciliateur.

Au cours des assemblées, les membres prendront connaissance d'une proposition globale de règlement formulée par l'employeur. Or, le comité de négociation estime que celle-ci ne correspond pas au mandat initialement donné par les membres.

« Il y a un bout de chemin qui a été fait en négociation. Mais on considère que la proposition de l'employeur ne répond pas au mandat de négociation que nous avions reçu de nos membres. Il manque des éléments, à la fois, sur le plan des clauses normatives et monétaires. Nous allons faire le point avec les membres sur l'état des discussions, sur le mandat qu'ils nous ont donné et sur leur volonté de se mobiliser pour la suite des choses », explique le représentant syndical Marc Tremblay, qui agit à titre de porte-parole des cinq sections locales lors des négociations.

Les assemblées générales commenceront demain et se poursuivront jusqu'à samedi prochain. Les sections locales 5778 (mine), 6869 (chemin de fer), 8664 (usine de bouletage), 7401 (travailleur.euse.s de bureau) et 7401-FP (force protectrice) représentent 2500 travailleurs, soit la vaste majorité de la main-d'œuvre de la compagnie ArcelorMittal sur la Côte-Nord.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

