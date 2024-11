Assemblée publique sur l'alimentation scolaire - Nourrissons tous les enfants dans les écoles de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 3 nov. 2024 /CNW/ - Les porte-parole de Québec solidaire, Christine Labrie et Gabriel Nadeau-Dubois, ont présenté ce dimanche lors d'une assemblée publique à Sherbrooke leur proposition en matière d'alimentation scolaire pour répondre à la crise du coût de la vie et la montée de la faim chez les enfants.

Documents connexes VOIR PDF Programme universel de lunchs dans les écoles (Groupe CNW/Aile parlementaire de Québec solidaire)

« Il y a un enfant sur cinq qui souffre d'insécurité alimentaire dans les écoles du Québec, et la situation empire avec la crise du coût de la vie. Dans la région de l'Estrie, la demande pour des dépannages alimentaires augmente dans toutes les ressources d'aide ! Ce que Québec solidaire met au jeu, c'est une proposition pragmatique pour sortir la prochaine génération du cercle vicieux de la faim et permettre à tous nos enfants de réaliser leur plein potentiel » affirme Christine Labrie, porte-parole de Québec solidaire et députée de Sherbrooke. « Certaines collaborations existent déjà dans la région de l'Estrie entre les agriculteurs et les organismes pour réduire le gaspillage alimentaire et valoriser la production agricole locale. Tout ce qu'il manque pour mieux nourrir les enfants, c'est la volonté politique et le financement adéquat ! » ajoute Mme Labrie.

« Ce n'est pas avec du mur-à-mur qu'on va y arriver, mais avec de la flexibilité, en travaillant et en étendant les initiatives qui sont déjà en place, comme c'est le cas dans la région ici avec les P'tites boîtes à lunch et les Écono-lunchs de la Cantine pour tous. Inutile de construire de nouvelles cuisines partout pour nourrir les élèves : 36 % des écoles publiques sont déjà équipées et les autres écoles pourront collaborer avec des traiteurs en économie sociale. », propose Gabriel Nadeau-Dubois.

Notre programme d'alimentation scolaire en bref

Un programme de lunchs universel et volontaire déployé graduellement dans toutes les écoles primaires d'ici 2027 et dans toutes les écoles à l'horizon 2030

dans toutes les écoles à l'horizon 2030 Un modèle flexible fondé sur les initiatives déjà en place et l'économie sociale

Des normes de qualité élevées et une vitrine pour des aliments sains issus de l'agriculture locale

Un investissement annuel estimé de 770 M $ au terme du déploiement, incluant la prise en charge des frais de garde sur l'heure du midi au primaire

$ au terme du déploiement, incluant la prise en charge des frais de garde sur l'heure du midi au primaire Une contribution volontaire des parents de 0 à 7 $ par repas

1,5 à 4,2 G$ de retombées économiques et sociales selon des exemples comparables

En terminant, un récent sondage Léger révélait que 67 % des Québécoises et des Québécois appuient la proposition solidaire d'un programme universel de repas avec une contribution volontaire des parents.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]; P.J : Fiche média sur notre proposition