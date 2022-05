Assemblée publique de consultation pour des modifications au Schéma d'aménagement et de développement de Montréal

MONTRÉAL, le 3 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (ci-après, le Schéma) convie la population et tous les groupes intéressés à participer à l'assemblée publique de consultation qui porte sur des modifications proposées au Schéma. Annoncées en février dernier, ces modifications ont pour objectifs de conserver certains secteurs d'intérêt écologique et d'augmenter la valeur environnementale d'un secteur vulnérable aux effets reliés au phénomène des îlots de chaleur urbains.

Les territoires visés par le projet de règlement P-RCG 14-029-4 sont le Parc du Boisé-Jean-Milot, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et les terrains du Club de Golf Métropolitain Anjou, dans l'arrondissement d'Anjou.

Les territoires visés par le projet de règlement P-RCG 14-029-5 sont des terrains municipaux situés dans le campus Hubert Reeves et près du marais IPEX, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

S'informer sur le modifications proposées

Conformément à l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ( RLRQ, c.. A-19.1), la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréaldoit tenir une assemblée publique de consultation ouverte à la population de l'agglomération de Montréal, lorsqu'une modification est demandée au Schéma.

L'assemblée publique se déroulera en présence des commissaires et du public.





Date et Heure : Mercredi 4 Mai 2022 De 19 H 00 À 22 H 00







Salle du conseil, Hôtel de Ville de Montréal

155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5





L'assemblée publique sera aussi webdiffusée. Le lien pour visionner la séance en webdiffusion sera disponible le jour de l'assemblée à l'adresse suivante : https://tinyurl.com/4b823wc9

Lors de cette assemblée, le Service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal présentera d'abord les modifications proposées au Schéma. La présentation sera suivie d'une période de questions et commentaires du public présent dans la salle d'assemblée. Ensuite, une période sera consacrée à la lecture des questions et commentaires du public qui assiste à distance à l'assemblée. Enfin, l'assemblée se conclura par une période de questions et commentaires des membres de la Commission.

S'exprimer en posant une question ou en émettant un commentaire : inscription

La Commission invite toute personne qui souhaite poser une question ou émettre des commentaires en lien avec l'objet de la consultation à s'inscrire en remplissant le Questionnaire en ligne pour poser une question ou faire un commentaire. Ce formulaire sera accessible sur la page de la consultation, entre mardi 19 avril 2022 et mercredi 4 mai 2022 vers 19 h 45, après la pause suivant la présentation. Il sera également possible de s'inscrire sur place pour les personnes qui se présenteront à l'assemblée.

La documentation en lien avec cette consultation est disponible sur la même page web.

Si vous ne pouvez pas accéder à la documentation ou acheminer vos questions en ligne, appelez au 514 872-3000 ou envoyez un courriel à [email protected].

Les membres de la Commission

La Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal est présidée par Mme Marie Plourde, conseillère de ville, Le Plateau Mont-Royal. Mme Paola Hawa, mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, en assume la vice-présidence.

Sont également membres de cette commission : M. Dimitrios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga- Maisonneuve, M. Peter Malouf, maire de Ville Mont-Royal, M. Jocelyn Pauzé, conseiller de la Ville pour l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie et Mme Magda Popeanu, conseillère de la Ville pour l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Source: Service du greffe, 155, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B5, Téléphone : 514 872-3000, [email protected], montreal.ca/sujets/commissions-permanentes, @Comm_MTL