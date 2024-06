Assemblée publique d'adoption des recommandations - Perspectives budgétaires 2025 : le financement du transport collectif

MONTRÉAL, le 28 juin 2024 /CNW/ - La Commission sur les finances et l'administration a récemment consulté la population montréalaise sur les perspectives budgétaires de Montréal pour l'année 2025, spécifiquement en lien avec le financement métropolitain du transport collectif.

Après avoir entendu les opinions des personnes intéressées et analysé les nombreux mémoires et opinions écrites reçus, les membres de la Commission préparent leurs recommandations.

Ces recommandations seront rendues publiques et adoptées lors d'une assemblée qui sera tenue :

Date : Vendredi 28 juin 2024, à 14h

Lieu : Par visioconférence

La séance sera accessible via la webdiffusion en direct à partir de la page web dédiée des commissions permanentes. Le projet de recommandations afférent et le formulaire pour transmettre une question ou un commentaire seront également disponibles le jour de l'assemblée sur cette même page.

Les commissions permanentes de la Ville de Montréal

Les commissions permanentes sont des instances de consultation publique instituées par le conseil municipal et le conseil d'agglomération. Conformément à la Loi sur les cités et villes et à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, leur mission consiste à éclairer la prise de décision des personnes élues et à favoriser la participation citoyenne aux débats d'intérêt public.

Les membres de la Commission

La Commission sur les finances et l'administration est présidée par M. Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve. M. Georges Bourelle, maire de la Ville de Beaconsfield, ainsi que M. Laurent Desbois, maire de l'arrondissement d'Outremont, en assument les vice-présidences.

Les membres sont : M. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement de Lachine; Mme Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville; Mme Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; M. Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent ; Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville d'Ahuntsic-Cartierville; M. Benoit Gratton, conseiller d'arrondissement de Verdun; Mme Vicky Grondin, conseillère de la Ville de Lachine et conseillère de la Ville désignée de Ville-Marie; Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et M. Sylvain Ouellet, conseiller de la Ville de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

[email protected] | montreal.ca/sujets/commissions-permanentes | @Comm_MTL

