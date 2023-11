Assemblée publique annuelle 2022-2023 d'Ingenium

OTTAWA, ON, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada tiendra son assemblée publique annuelle le 6 décembre 2023, de 11 h à midi, pour passer en revue ses programmes, sa situation financière et ses projets de l'exercice 2022-2023.

Le président du conseil d'administration, Neil Russon, et la présidente-directrice générale, Christina Tessier, feront le survol des activités des trois musées et d'Ingenium, en abordant notamment les sujets des programmes publics, du renforcement des partenariats, du rayonnement communautaire, de la gestion des collections et de la gouvernance financière pendant l'exercice 2022-2023. Un résumé des états financiers vérifiés de 2022-2023 sera également présenté.

L'assemblée publique annuelle sera virtuelle, et sera diffusée en direct sur Zoom.

Assemblée générale annuelle d'Ingenium - exercice 2022-2023

Le 6 décembre 2023, de 11 h à midi

Les participants sont priés de s'inscrire à l'avance : https://shorturl.at/ksMT5.

Ingenium gère trois musées nationaux à Ottawa : le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. En tant que leaders et partenaires de choix dans l'écosystème des STIAM, Ingenium et ses musées s'efforcent de forger des partenariats avec divers organismes des secteurs public et privé afin de faire progresser son objectif de collaborer pour innover. Ingenium concentre également ses efforts sur l'élimination des obstacles dans ses programmes et activités en améliorant l'accessibilité physique, cognitive, sensorielle et socio-économique afin d'assurer l'accès à tous. Enfin, pour renforcer ses fondations, Ingenium continue de positionner ses trois musées comme des destinations de choix et de préserver la collection nationale pour les générations à venir.

Le rapport annuel complet décrivant les faits saillants de l'année et présentant les états financiers peut être consulté sur le site Web d'Ingenium.

Citations

« C'est un plaisir de revenir sur l'exercice 2022-2023 et de célébrer les réussites d'Ingenium, et d'évaluer nos progrès à mesure que nous avançons dans la réalisation de notre plan stratégique quinquennal. Grâce au travail acharné et au dévouement de l'incroyable équipe d'Ingenium, je suis fière d'annoncer qu'Ingenium a obtenu des résultats significatifs dans ses trois domaines prioritaires, soit : collaborer pour innover, assurer l'accès à tous et renforcer nos fondations. L'assemblée publique annuelle d'Ingenium est une occasion importante de fournir aux intervenants, aux partenaires et au public une vue d'ensemble de la situation de notre organisme, et de donner un aperçu de nos priorités pour l'avenir. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« Le conseil d'administration se réjouit des progrès d'Ingenium dans la réalisation de son plan stratégique quinquennal. L'assemblée publique annuelle d'Ingenium est l'occasion de souligner les domaines de réussite de l'organisme et de présenter les défis auxquels il est confronté. Ingenium continue d'accomplir un travail important en encourageant la culture scientifique et en inspirant l'innovation chez les Canadiens, et nous sommes impatients de vous présenter nos idées pour assurer notre succès continu et à long terme. »

- Neil Russon, président du conseil, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux axés sur les sciences et l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre Ingenium abrite une collection exceptionnelle, un institut de recherche et un laboratoire d'innovation numérique. Nos musées, contenus numériques, programmes de rayonnement, expositions itinérantes et espaces de collaboration contribuent à éduquer, à divertir et à intéresser des auditoires partout au Canada et aux quatre coins du monde. Notre mission est de nourrir la culture scientifique et l'inspiration des Canadiens de tous âges, de toutes capacités et de tous horizons.

SOURCE Ingenium

Renseignements: Philippe Tremblay, Ingenium, Musées des sciences et de l'innovation du Canada, [email protected], 343-543-5337