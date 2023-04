Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec - Les Producteurs de lait du Québec tournés vers l'avenir

SAINT-HYACINTHE, QC, le 19 avril 2023 /CNW/ - Pour le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, l'année 2023 sera une année tournée vers l'avenir. S'exprimant devant les membres de l'organisation qui célèbre ses 40 ans, il a affirmé que « l'amélioration de nos outils et la détermination d'objectifs stratégiques pour nous permettre de continuer à jouer un rôle important dans notre société, sur tout le territoire québécois, caractériseront la prochaine année. Les quatre dernières décennies ont démontré la volonté des producteurs de lait à travailler ensemble, à être résilients, à soutenir la relève et à faire évoluer leur secteur. Les prochaines années s'inscriront dans les mêmes valeurs fondamentales qui ont guidé les 40 dernières. »

Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec, lors de son discours à l'assemblée générale annuelle 2023. (Groupe CNW/Les Producteurs de lait du Québec)

Les attentes des consommateurs sont en constante évolution. Pour M. Gobeil, les enjeux changent et les choix des consommateurs continueront de solliciter de l'adaptation, tant à la ferme que collectivement. « Nous sommes à l'écoute. Il faut demeurer exemplaire en matière de bien-être animal et nous dépasser dans le domaine du développement durable. C'est d'ailleurs ce que nous faisons avec la mise en place d'un Plan de développement durable », a ajouté M. Gobeil.

Les premières étapes du Plan de développement durable des PLQ ont été amorcées en 2021. En 2022, les PLQ ont réalisé un diagnostic organisationnel qui évalue des actions déjà entreprises. « Nous avons également entrepris d'identifier des priorités sur lesquelles travailler pour améliorer notre bilan et continuer d'être à la hauteur des attentes grandissantes de la population. Le projet se poursuivra en 2023 en parallèle avec la démarche de carboneutralité pour 2050 des Producteurs de lait du Canada », a précisé M. Gobeil.

Projet de loi C-282

Le président Daniel Gobeil a, par ailleurs, rappelé l'importance de l'adoption par la Chambre des communes du projet de loi C-282 qui vise à protéger la gestion de l'offre dans les futurs accords commerciaux. « La gestion de l'offre est une politique agricole officielle du gouvernement fédéral et des provinces. Le gouvernement doit désormais assumer son rôle de fiduciaire de cette politique de façon plus affirmée que dans les trois dernières négociations. Il doit être capable de résister aux pressions internes ou internationales, ce qu'il n'a pas fait les trois dernières fois », a rappelé le président. Le projet de loi a été adopté en 2e lecture en février. Tous les chefs des partis représentés à la Chambre des communes ont voté en sa faveur. Le premier ministre a affirmé publiquement que le gouvernement soutiendrait le projet jusqu'à son adoption finale. « Nous comptons sur l'appui de tous les partis pour que le projet de loi C- 282 se rende en adoption finale par la Chambre des commune et le Sénat avant la fin de la session parlementaire », a conclu le président.

« Notre secteur a déjà payé et paiera éternellement pour des ouvertures de marché importantes qu'ils ont obtenues dans les trois derniers accords. La gestion de l'offre a fait plus que ça part pour l'ouverture des marchés! » Les données démontrent clairement que si les produits laitiers étrangers entrent selon les contingents accordés, les productions exportatrices qui ont fait des gains dans ces accords n'arrivent pas à combler un pourcentage significatif des contingents qui leur ont été obtenus. « Nous pensons que la priorité devrait être de les aider à être plus compétitifs pour combler ces marchés plutôt que de chercher à nous sacrifier à nouveau pour leur ouvrir de nouveaux contingents d'exportation », a conclu M. Gobeil.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 498 fermes laitières qui livrent quelque 3,47 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,25 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 684 millions de dollars, en 2022, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.lait.org ou suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Renseignements: François Dumontier, Directeur - Communications, affaires publiques et vie syndicale, Les Producteurs de lait du Québec, Bureau : (438) 315-9129, Cellulaire : (514) 713-0530, [email protected]