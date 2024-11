Assemblée générale annuelle de la FCCQ - Nomination de Pierjean Savard à la tête du conseil d'administration et publication du rapport d'activités 2023-2024

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a le plaisir d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration pour l'exercice 2024-2025. Pierjean Savard, président de Conteneurs Experts, se voit confier la présidence du conseil d'administration.

Lors de l'assemblée générale annuelle du 14 novembre 2024, les membres de la FCCQ ont également désigné quatre nouveaux membres au sein de son Bureau de direction, soit:

Alexandre Bacon , président-fondateur, Institut Ashukan

, président-fondateur, Institut Ashukan Manon Genest , associée fondatrice et directrice générale bureau de Montréal, TACT

, associée fondatrice et directrice générale bureau de Montréal, TACT Vincent Lainesse , président sortant de la Chambre de commerce de la grande région de Saint-Hyacinthe

, président sortant de la commerce de la grande région de Richard Voyer , vice-président exécutif et chef de la direction Amérique du Nord, Soprema.

« La FCCQ a été un lieu de changement et d'innovation durant la dernière année, et je suis persuadé que ce dynamisme se poursuivra sous la direction de Pierjean Savard. Je remercie sincèrement mes collègues administrateurs ainsi que Charles Milliard pour cette stimulante année », affirme Robert Dumas, président sortant du conseil d'administration de la FCCQ.

« Je tiens également à souligner l'entrée en poste de Véronique Proulx à titre de nouvelle présidente-directrice générale de la FCCQ le 12 novembre dernier. J'en profite aussi pour souligner la contribution de Claude Breton qui a assuré l'intérim avec brio au sein de la FCCQ ces derniers mois », ajoute Robert Dumas.

« La FCCQ est une voix puissante pour les entreprises du Québec et je suis honoré de présider son conseil d'administration dans l'année à venir. J'ai hâte de travailler main dans la main avec nos membres, nos partenaires et nos équipes pour mettre en œuvre des initiatives innovantes et structurantes pour nos entreprises et notre économie », déclare Pierjean Savard, président du conseil d'administration de la FCCQ.

Le rapport d'activités 2023-2024 de la FCCQ : le portrait d'une année de renouveau et d'innovation

La dernière année a été marquée par une vague de renouveau, et une profusion d'opportunités et de projets. La FCCQ a maintenu le cap sur ses objectifs stratégiques pour soutenir ses membres et la communauté d'affaires à travers toutes les régions du Québec.

Merci à nos comités de travail qui jouent un rôle central dans nos prises de position et nos initiatives visant à stimuler le développement économique dans tous les secteurs et régions du Québec.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste regroupement de 120 chambres de commerce et de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 40 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

