Assemblée de concertation - Le mouvement coopératif et mutualiste se met en action pour le climat

LÉVIS, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est fier de présenter les travaux qui émanent de son assemblée de concertation portant sur la lutte aux changements climatiques. À cet effet, près de 120 participants.es issus.es de différents secteurs d'activité et partenaires du mouvement coopératif et mutualiste se sont réunis.es aujourd'hui pour discuter et définir les priorités que doit prendre ce dernier pour se mettre en action pour le climat.

« L'événement d'aujourd'hui a permis à l'ensemble du mouvement coopératif et mutualiste de prendre un temps d'arrêt, un pas de recul, afin de faire une lecture de la contribution actuelle des coopératives et des mutuelles pour la lutte aux changements climatiques. Une mobilisation naturelle, car fidèles à leur identité, les coopératives et les mutuelles ont le devoir de créer un impact socioéconomique majeur tout en assurant que les retombées demeurent au sein de nos collectivités. Se manifeste alors le désir pressant de s'outiller davantage, de s'informer des bonnes pratiques et de se brancher avec les différents réseaux afin de s'inspirer des initiatives qui se font ailleurs. La concertation qui s'est faite aujourd'hui donne alors le coup d'envoi et projette les coopératives et les mutuelles dans l'avenir afin qu'elles deviennent des leaders pour un véritable changement écologique, tant provincial que planétaire » souligne d'entrée de jeu Marie-Josée Paquette, directrice générale du CQCM.

Rappelons que les assemblées de concertation permettent aux membres du CQCM de se concerter sur des enjeux transversaux de la coopération et de la mutualité afin de faire des propositions concrètes au conseil d'administration et ainsi appuyer les actions de l'organisation. À ce titre, les trois priorités retenues en lien avec le climat sur lesquelles le CQCM travaillera pour le bénéfice de toutes les coopératives et les mutuelles du Québec sont les suivantes :

à La mise en place d'une communauté de pratique;

à Offrir une boîte à outils aux membres du CQCM (formations, références et expertises);

à Outiller le mouvement coopératif et mutualiste pour mesurer les impacts environnementaux et sociaux par l'entremise de cibles et d'indicateurs.

« Quand on pense aux critères Environnement, Social et Gouvernance (ESG), il apparaît évident que les coopératives et les mutuelles ont une longueur d'avance sur les autres entreprises en ce qui a trait aux facteurs sociaux et de gouvernance. Toutefois, il est temps que nous nous consacrions à l'environnement pour devenir un chef de file pour la lutte aux changements climatiques, et ce, en tant que vecteur économique important du Québec. Le CQCM s'engage à être à la tête d'une mobilisation pour l'action climatique du mouvement coopératif et mutualiste, il doit utiliser tous les outils et l'expertise à sa disposition. L'intercoopération entre les réseaux coopératifs et mutualistes est bénéfique et sera un véhicule considérable pour soutenir le mandat que vient d'acquérir le CQCM pour l'environnement. Enfin, s'il y a un constat qui sort du lot pour le mouvement coopératif et mutualiste québécois aujourd'hui, c'est que la force réside dans ces entreprises qui souhaitent se mobiliser et participer à un réel changement. Plus que jamais, nous sommes prêts à faire plus pour les générations futures » conclut Nadine Groulx, présidente du conseil d'administration du CQCM.

Le CQCM tient d'ailleurs à remercier les conférenciers et panélistes qui ont alimenté les discussions tout en proposant des pistes de solutions innovantes :

M. Jean Nolet - Président-directeur-général de COOP Carbone

- Président-directeur-général de COOP Carbone Mme Pauline D'Amboise - Secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et Développement durable du Mouvement Desjardins

- Secrétaire générale et vice-présidente Gouvernance et Développement durable du Mouvement Desjardins M. Rafael Ziegler - Professeur agrégé HEC Montréal

- Professeur agrégé HEC Montréal M. Nicolas Girard - Directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable

- Directeur général du Fonds d'action québécois pour le développement durable M. Philippe Poitras - Cofondateur Unpointcinq

- Cofondateur Unpointcinq M. Thomas Boisvert-St-Arnaud - Directeur du développement chez Delta-T

À propos du CQCM

Fondé en 1940, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) est le point de repère pour les réseaux coopératifs et mutualistes au Québec, qui compte près de 3 000 coopératives et mutuelles. Par ses champs d'action, il veille au déploiement optimal du développement coopératif sur l'ensemble du territoire en coordonnant un écosystème d'organisations expertes en coopération œuvrant dans différents secteurs d'activités. Le CQCM est l'un des deux interlocuteurs privilégiés du gouvernement du Québec en matière d'économie sociale.

