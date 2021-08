OTTAWA, ON, le 16 août 2021 /CNW/ - L'Association canadienne de protection médicale (ACPM) a présenté aujourd'hui son assemblée annuelle et séance éducative 2021 en mode virtuel. Au cours de la séance d'affaires, le Dr Michael Cohen et la Dre Lisa Calder, respectivement président et directrice générale de l'ACPM, ont expliqué comment l'ACPM a soutenu et conseillé ses 104 000 membres, versé une compensation financière aux patients et amélioré la sécurité des patients en 2020.

« Les quelque 45 médecins-conseils de l'ACPM ont répondu à plus de 23 000 demandes de consultation téléphonique en 2020. En fournissant à nos membres des conseils d'experts en temps opportun, nos médecins-conseils les ont aidés à surmonter des défis liés à la sécurité des patients et à gérer des enjeux médico-légaux », déclare la Dre Lisa Calder, directrice générale de l'ACPM. « Je suis fière de dire que les membres qui nous ont appelés ont rapporté une réduction de leur niveau de stress élevé dans 72 % des cas en moyenne, et que leur taux de satisfaction a été de 97 % », poursuit la Dre Calder. « Chacun des appels que nous recevons de nos membres est une occasion de les soutenir, de prévenir des préjudices pour les patients et d'améliorer la sécurité des soins médicaux au Canada. »

En plus de présenter ses réalisations sur le plan opérationnel, l'Association a fait un résumé de ses résultats financiers de 2020 : elle a témoigné par le fait même de sa saine gestion financière et de son engagement à verser, au nom des membres de l'ACPM, une compensation financière aux patients lorsqu'il a été démontré qu'ils ont subi un préjudice découlant de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle).

« Le rôle de l'ACPM est non seulement de soutenir et de conseiller les médecins canadiens, mais aussi de prévenir les préjudices et de rendre les soins médicaux plus sécuritaires en misant sur des activités éducatives fondées sur des données probantes. Lorsqu'il a été démontré qu'un patient a subi un préjudice, nous lui versons une compensation financière appropriée au nom de nos membres », explique le Dr Michael Cohen. « Le montant annuel octroyé par l'ACPM varie d'une année à l'autre. Cela dit, en 2020, nous avons versé au total 206 millions de dollars en compensations financières à des patients, et le total cumulatif des compensations que nous avons versées dans les 5 dernières années s'élève à 1,1 milliard de dollars. »

D'autres résultats significatifs survenus en 2020 ont été annoncés à l'assemblée annuelle, notamment :

La création d'un nouveau service Soutien et bien-être des médecins, qui vise à rehausser l'assistance que l'ACPM offre à ses membres en détresse.

Le nouveau symposium virtuel Préparation à la pratique : fondements médico-légaux pour les résidents , conçu pour les médecins nouvellement diplômés qui ont commencé à exercer leur profession.

, conçu pour les médecins nouvellement diplômés qui ont commencé à exercer leur profession. Le lancement du balado D'un point de vue pratique , qui traite de sujets relatifs aux soins sécuritaires et efficaces.

, qui traite de sujets relatifs aux soins sécuritaires et efficaces. Plusieurs publications dans de prestigieuses revues examinées par des pairs - un article a notamment été publié récemment dans le Journal canadien d'anesthésie sur les risques médico-légaux associés à l'assistance respiratoire.

sur les risques médico-légaux associés à l'assistance respiratoire. Saegis , une filiale de l'ACPM, a mis sur pied le Bouclier Saegis, un programme d'apprentissage en ligne agréé sur la cybersécurité et la protection de la vie privée ; ce programme vise à aider les médecins à protéger les renseignements sur la santé des patients, un enjeu névralgique compte tenu de l'augmentation des cyberattaques observée à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie.

Réduction de la cotisation de 2022

L'ACPM a également annoncé le montant de la cotisation globale requise pour 2022, laquelle a diminué dans les quatre régions tarifaires de l'Association.

Ces baisses du montant de la cotisation reflètent l'engagement de l'ACPM à répartir équitablement les coûts de la protection médico-légale. Chaque région est autosuffisante et il n'y a pas de financement interrégional (pour en savoir plus sur la cotisation, veuillez consulter le document d'information sur la cotisation de 2022 de l'ACPM).

Ci-dessous figure la cotisation globale par membre en 2022 (laquelle constitue une moyenne et non la cotisation qu'un membre doit payer) dans les différentes régions tarifaires de l'ACPM. Pour établir la cotisation individuelle, nous calculons d'abord la cotisation globale pour la région et nous nous basons sur ce calcul pour déterminer les cotisations dans cette région en fonction du code de travail de chaque membre. Le barème des cotisations 2022, qui indique les cotisations individuelles requises par région et code de travail, est accessible sur le site web de l'ACPM .

Colombie-Britannique et Alberta

La cotisation globale par membre en Colombie-Britannique et en Alberta pour 2022 est de 3 865 $, ce qui représente une baisse de 16 % par rapport à 2021 ou une réduction de 17 millions de dollars dans l'ensemble de la région tarifaire.



Ontario

La cotisation globale par membre en Ontario pour 2022 est de 5 781 $, ce qui représente une baisse de 20 % par rapport à 2021 ou une réduction de 55 millions de dollars dans l'ensemble de la région tarifaire.



Québec

La cotisation globale par membre au Québec pour 2022 est de 512 $, ce qui représente une baisse de 45 % par rapport à 2021 ou une réduction de 9 millions de dollars dans l'ensemble de la région tarifaire.



Saskatchewan , Manitoba , provinces de l'Atlantique et territoires

Puisque cette région est celle qui compte le moins de membres, un ou deux dossiers médico-légaux peuvent affecter radicalement sa situation de capitalisation globale. Ainsi, nous adoptons une approche conservatrice lorsque nous établissons la cotisation pour cette région. La cotisation globale par membre dans cette région tarifaire a été établie à 3 364 $ par membre, ce qui représente une baisse de 4 % par rapport à 2021 ou une réduction de 1 million de dollars dans l'ensemble de la région tarifaire.

Au sujet de l'ACPM

L'ACPM offre, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée, au nom de ses membres, aux patients ayant subi un préjudice à la suite de soins négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle). Ses produits et services, conçus en fonction de données probantes, accroissent la sécurité des soins médicaux, réduisant ainsi les préjudices et les coûts inutiles.

À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses plus de 104 000 membres, l'ACPM joue un rôle de collaborateur, de défenseur des droits et d'agent de changement positif sur des enjeux importants sur le plan médico-légal et pour le système de santé. L'Association est gouvernée par un Conseil élu de médecins.

