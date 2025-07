Le rendement que l'ACPM a obtenu en 2024 démontre comment elle soutient ses membres et fait avancer la sécurité des soins

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2025 /CNW/ - Le rapport annuel 2024 de l'ACPM démontre comment l'Association demeure une composante essentielle du système de santé canadien. Il indique comment l'ACPM a su répondre aux priorités qu'elle s'est fixées, soit celles de promouvoir la sécurité des patient•es par la recherche et l'apprentissage, d'offrir un soutien médico-légal aux médecins, et de verser une compensation financière aux patient•es ayant subi un préjudice prouvé en raison de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle).

6 choses à savoir sur l'ACPM vidéo

Faire preuve d'agilité dans le soutien offert aux médecins membres

Au cours de la dernière année, l'ACPM a collaboré avec ses principaux partenaires pour contribuer à façonner l'avenir de l'IA en santé, ce qui lui a permis de prendre les devants et d'offrir de judicieux conseils à ses membres quant à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Le leadership dont a fait preuve l'ACPM a été tel que les ressources qu'elle a élaborées en la matière ont directement inspiré quatre des cinq organismes de réglementation de la médecine qui ont publié des conseils sur l'IA en 2024.

En 2024, l'ACPM a collaboré avec le gouvernement fédéral, les associations/fédérations médicales provinciales et territoriales ainsi que les organismes de réglementation de la médecine pour soutenir l'intégration des médecins diplômé•es à l'étranger (MDÉ) au système de santé canadien. Pour répondre aux besoins particuliers de ces médecins en matière d'apprentissage, l'Association a sélectionné et diffusé des ressources d'apprentissage traitant des aspects médico-légaux propres au système de santé canadien.

L'ACPM a continué de collaborer avec ses partenaires externes pour soutenir et moderniser les initiatives en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI). Dans le cadre de ces partenariats, l'Association a partagé ses recherches et ses connaissances, en plus de faire part de son expertise, pour contribuer à répondre aux iniquités systémiques et à créer un milieu de la santé plus inclusif au Canada. « L'équité, la diversité et l'inclusion revêtent une importance cruciale dans les soins de santé, et l'ACPM se doit de contribuer à atténuer les biais et l'iniquité dans les services que nous offrons et dans notre milieu de travail », a affirmé la Dre Lisa Calder, directrice générale de l'Association.

Verser des compensations financières aux patient•es

Lorsqu'il est démontré que des préjudices ont été subis à la suite de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle), les médecins et leur patientèle peuvent être sûr•es d'une chose : l'ACPM est là pour verser une compensation financière appropriée qui correspond aux soins dont les patient•es et leur famille auront besoin à long terme. « En 2024, l'ACPM a versé, au nom de ses membres, 322 millions de dollars en compensations financières aux patient•es ayant subi un préjudice prouvé à la suite de soins médicaux négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle) », a affirmé le Dr Birinder Singh, président de l'ACPM. « Au cours des 10 dernières années, l'Association a versé 2,5 milliards de dollars en compensations financières aux patient•es. »

Améliorer et promouvoir la sécurité des soins

Au cours de la dernière année, l'Association a soutenu ses membres en leur prodiguant des conseils, de médecin à médecin, plus de 54 000 fois au téléphone et en ligne, en plus d'offrir 300 activités d'apprentissage au Canada, auxquelles ont participé 13 150 médecins, membres des professions paramédicales et partenaires canadien•nes.

Le Programme de soutien aux membres de l'ACPM a offert un soutien personnalisé et des conseils éducatifs qui ont exercé un effet quantifiable sur la sécurité des soins. « Nous sommes extrêmement fièr•es du Programme de soutien aux membres; 96 % des médecins membres sondé•es ont pris des mesures pour améliorer leur pratique, et 100 % des membres qui ont reçu de l'encadrement ont affirmé que cela avait exercé un effet positif sur leur bien-être. », a affirmé la Dre Calder.

À propos de l'ACPM

L'ACPM favorise l'avancement des soins de santé en offrant, de médecin à médecin, des conseils et une assistance efficaces et de grande qualité à l'égard de problèmes médico-légaux, y compris le versement d'une compensation financière appropriée, au nom de ses membres, aux patient•es ayant subi un préjudice prouvé à la suite de soins négligents (ou, au Québec, d'une faute professionnelle). Ses recherches publiées dans des revues évaluées par des pairs permettent d'élaborer des produits et services fondés sur des données probantes qui contribuent à accroître la sécurité des soins, réduisant ainsi les préjudices.

À titre d'organisation canadienne comptant le plus grand nombre de médecins et avec le soutien de ses plus de 117 000 membres, l'ACPM joue un rôle axé sur la collaboration, la défense des droits et la promotion de changements positifs dans des enjeux importants sur le plan médico-légal et pour le système de santé. L'Association est gouvernée par un Conseil élu de médecins.

