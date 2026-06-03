MALARTIC, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - ASDR Canada Inc. célèbre son 20e anniversaire, marquant la réalisation de plus de 2 000 projets au Canada et à l'international depuis sa fondation en 2006.

Fondée à Malartic, l'entreprise a progressivement élargi ses activités afin d'accompagner ses clients de l'ingénierie jusqu'à l'exploitation. Au fil des années, ASDR a développé ses champs d'expertises en ingénierie, traitement des eaux, fabrication, ainsi qu'en santé et sécurité afin de répondre aux besoins en constante évolution de ses partenaires.

Cette croissance a mené à l'ouverture de bureaux dans plusieurs régions du Canada, notamment en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal, à Québec et dans les provinces maritimes, ainsi qu'à l'international où l'entreprise est présente au Maroc.

Une entreprise tournée vers l'avenir

Alors qu'elle poursuit son développement, ASDR mise sur la proximité avec ses partenaires, l'évolution de ses champs d'expertises et sa capacité à s'adapter aux réalités du terrain.

« Ce qui me rend le plus fier, après 20 ans, c'est de voir à quel point l'entreprise a évolué sans perdre ce qui fait sa force : la proximité auprès de nos clients, l'engagement de nos équipes et notre capacité de trouver des solutions concrètes », indique Stephen Authier, président-directeur général d'ASDR Canada Inc.

Au fil des années, ASDR a remporté plusieurs prix lors de différents galas, mais celui dont elle est la plus fière demeure celui d'Employeur de Choix.

À l'occasion de cet anniversaire, ASDR déploiera plusieurs initiatives au cours de l'année afin de souligner son évolution depuis 2006 et de mettre en lumière les personnes qui ont contribué à sa croissance. Les activités liées aux célébrations du 20e anniversaire seront partagées sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site Web de l'entreprise.

À propos de ASDR Canada Inc.

ASDR est une société d'ingénierie diversifiée offrant une expertise intégrée reconnue pour sa capacité à accompagner ses partenaires à toutes les étapes de leurs projets. Elle combine ses pôles d'excellence en Dragage et déshydratation, Traitement des eaux, Gestion de projets et ingénierie, Fabrication ainsi qu'en Santé et sécurité. Aujourd'hui, ASDR regroupe plus de 300 employés, sept bureaux et quatre ateliers de fabrication au Canada et à l'international.

SOURCE ASDR Canada Inc.

Source : Stephen Authier, Président-directeur général, ASDR Canada Inc., [email protected], (819) 757-3039, poste 10302