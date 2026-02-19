MALARTIC, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - ASDR Canada Inc. annonce l'acquisition de Acadian Dredging Ltd., située à Cocagne, au Nouveau-Brunswick. Forte de plus de 40 ans d'expérience, l'entreprise est spécialisée en dragage marin (portuaire et côtier) et industriel dans l'ensemble des provinces maritimes.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de ASDR et renforce son positionnement dans le marché maritime, dans la continuité de l'acquisition d'Eco Technologies en 2022. En intégrant les actifs et l'expertise de Acadian Dredging, ASDR augmente significativement sa capacité opérationnelle et sa flexibilité logistique. Le groupe compte désormais parmi les flottes de dragues les plus importantes dans l'Est canadien, ce qui lui permet de répondre à des projets portuaires et industriels de plus grande envergure.

Une capacité accrue et une expertise consolidée

L'intégration de Acadian Dredging permet d'accroître de façon significative la capacité de ASDR en dragage hydraulique et mécanique, d'optimiser la mobilisation des équipements dans les provinces atlantiques et de réduire les délais d'exécution dans des environnements maritimes exigeants. L'ajout d'une équipe cumulant plus de quatre décennies d'expérience sur le terrain renforce l'expertise technique en dragage.

« Cette acquisition marque une étape importante dans le développement de notre plateforme maritime. Elle accroît notre capacité d'intervention dans l'Est canadien et confirme notre volonté d'investir dans des actifs stratégiques afin d'offrir des solutions performantes et adaptées aux réalités du marché », souligne Stephen Authier, président-directeur général de ASDR Canada Inc.

À propos de ASDR Canada Inc.

Fondée en 2006, ASDR est une entreprise d'ingénierie diversifiée et intégrée verticalement reconnue pour sa capacité à livrer des solutions clés en main dans les secteurs minier, industriel et environnemental. Elle combine ses pôles d'excellence en Dragage et déshydratation, Traitement des eaux, Gestion de projets et ingénierie, et Fabrication. En 2026, alors que ASDR célèbre ses 20 ans, l'entreprise compte plus de 350 employés, sept bureaux et quatre usines de fabrication au Canada et à l'étranger.

