HOUSTON, le 13 mars 2024 /CNW/ - Ascend Performance Materials a annoncé l'élargissement de ses relations avec le distributeur international de plastique et de produits chimiques Snetor. Snetor distribuera ses matériaux d'ingénierie à base de polyamide en Amérique latine, ainsi que le portefeuille de produits HiDura®MED d'Ascend pour différentes applications médicales en Europe.

Il s'agit du premier accord de distribution d'Ascend en Amérique latine depuis l'acquisition de son installation de compoundage à San José Iturbide, au Mexique, en 2022.

Snetor expédie maintenant en Europe et en Amérique latine les résines PA66, PA610 et PA612 de Ascend, Vydyne®, Starflam®, HiDura et ReDefyneTM.

« Snetor partage notre engagement à l'égard des produits haut de gamme et des solutions durables », a déclaré Lourdes (Lulu) Alvarez, directrice générale d'Ascend pour le Mexique. « Il est essentiel de miser sur le bon partenaire de distribution avec une orientation technique pour s'assurer que chaque client obtient le meilleur matériel possible pour répondre à ses besoins. »

Snetor a été actif dans la distribution de matières premières plastiques (des polymères aux matières plastiques d'ingénierie) et de produits chimiques en Amérique latine, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe est présent dans plus de 100 pays, avec une clientèle d'entreprises de transformation diversifiées.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Ascend », a déclaré Emmanuel Aubourg, directeur général de Snetor Group. « La combinaison de nos expertises respectives et de nos deux marques bien connues au sein de nos marchés nous permettra d'offrir une gamme complète de polyamides de qualité dans plusieurs marchés clés. »

Snetor effectuera le lancement de ses résines HiDura MED en Europe au Medical Technology UK les 13 et 14 mars à Coventry, au Royaume-Uni.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux en croissance fabriquent les matériaux usinés, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à l'inclusion et à la diversité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

À propos de Snetor Group

Fondé en 1981, Snetor Group est un acteur majeur dans la distribution de matières plastiques et de produits chimiques à travers le monde. Sa stratégie innovante, efficace et engagée en a fait un leader en Amérique latine, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe est aujourd'hui l'un des distributeurs de plastique les plus influents sur ces marchés.

Avec plus de 450 employés, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 2 milliards d'euros en 2023.

Pour en savoir plus : www.snetor.com / LinkedIn : www.linkedin.com/company/snetor

