HOUSTON, 5 août 2021 /CNW/ - Ascend Performance Materials a contesté avec succès un brevet de technologie de batterie au lithium-ion détenu par Samsung SDI. Dans une décision finale écrite, le Patent Trial and Appeal Board (PTAB) des États-Unis a conclu que toutes les demandes contestées étaient invalides pour de multiples raisons.

La décision du conseil permet largement aux fabricants d'utiliser le Trinohex UltraMC aux États-Unis pour leurs formulations d'électrolyte de batterie au lithium-ion.

À ce jour, les efforts déployés par Ascend à l'échelle mondiale pour invalider la famille de brevets de Samsung SDI ont été couronnés de succès, avec des décisions favorables en Chine et aux États-Unis, et des poursuites en instance dans d'autres territoires.

« Nous sommes heureux que le conseil ait reconnu le bien-fondé de notre dossier contre un brevet trop vaste et restrictif, a déclaré Dan Burke, avocat chez Ascend spécialisé dans la propriété intellectuelle. Le conseil a convenu que la portée du brevet existant était trop large et que ses revendications étaient invalides compte tenu des additifs déjà bien connus. »

Le Trinohex Ultra d'Ascend est un additif électrolytique non dangereux et disponible dans le monde entier; il améliore la durée de vie des batteries et leurs performances globales, en particulier dans des conditions extrêmes. Des essais indépendants ont démontré que Trinohex Ultra était efficace pour réduire de plus de 25 % la production de gaz nocifs et protéger les cathodes des batteries au lithium-ion actuelles et de la prochaine génération contre la dégradation.

« Nous avons testé des batteries contenant du Trinohex Ultra avec différentes cathodes, tensions et chimies d'électrolytes, a déclaré David McNeece, directeur commercial de la chimie des batteries chez Ascend. Dans l'ensemble, Trinohex Ultra surpasse les additifs concurrents, affichant un rendement supérieur en matière de production de gaz et de rétention de capacité, ce qui crée des batteries plus durables et plus performantes dans toutes les conditions. »

Ascend est un producteur entièrement intégré de polymères, de fibres et de produits chimiques spécialisés à haut rendement utilisés dans les produits des secteurs automobiles, électriques, électroniques, industriels et de consommation à l'échelle mondiale.

