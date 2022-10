Ascend lance les matériaux recyclés ReDefyneTM et s'associe à ITW pour favoriser la traçabilité au sein de la chaîne de blocs

HOUSTON, 20 octobre 2022 /CNW/ - Ascend Performance Materials a lancé ReDefyneTM, un portefeuille de polyamides durables créés avec jusqu'à 100 % de polyamide recyclé 66 ou 6 avant et après consommation qui présentent une faible empreinte carbone et offrent un rendement fiable, même dans les applications les plus exigeantes.

« Nous sommes déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité à long terme grâce à des produits novateurs et fiables », a déclaré Steve Manning, directeur principal pour les matériaux d'ingénierie chez Ascend. « ReDefyne combine l'expertise de Poliblend à nos opérations intégrées et notre expertise mondiale en mise au point d'applications pour produire un polyamide recyclé qui fonctionne dans des domaines où les matériaux recyclés sont généralement exclus. »

Les produits ReDefyne sont certifiés par des spécialistes indépendants. Ascend s'est associé à ITW Global Fasteners pour mener un projet pilote concernant la traçabilité au sein de la chaîne de blocs conformément à la norme UNI EN 15343 dans le cadre du programme Certified Circular Plastic® de Plastic Finder.

« Avec ReDefyne, ITW produit des pièces de fixation avec une empreinte carbone beaucoup plus faible », a déclaré Christelle Staller, directrice des ventes d'Ascend pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde. « ITW et Ascend croient toutes deux que la durabilité exige la reddition de comptes et se réjouissent à l'idée de mettre à l'essai le programme de traçabilité au sein de la chaîne de blocs de Certified Circular Plastic. »

Ascend, un producteur entièrement intégré de matériaux durables, se concentre sur la réduction de l'empreinte carbone de ses produits. L'entreprise a annoncé son engagement à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2030, et elle a annoncé avoir franchi deux nouvelles étapes plus tôt ce mois-ci.

Ascend présentera ses efforts dans le domaine du développement durable, notamment ReDefyne, HiDura MED et ses produits à faible empreinte carbone, sous le thème « Avancer ensemble » du 19 au 26 octobre au salon K 2022, hall 6, kiosque A07.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Nos effectifs mondiaux fabriquent les matériaux utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, pour des énergies plus propres, des dispositifs médicaux plus efficaces, des appareils domestiques plus intelligents, et des vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, la pérennité et la réussite de nos clients et de nos collectivités.

