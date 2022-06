Les matériaux usinés et ignifuges Starflam® d'Ascend continueront d'être produits sur ce site et l'entreprise est en train d'analyser la production de ses autres matériaux.

« Notre stratégie consiste à étendre notre empreinte manufacturière et notre portefeuille de produits conformément aux feuilles de route de croissance de nos clients, a déclaré Isaac Khalil, premier vice-président du secteur des polyamides à Ascend. L'Asie du Sud est un acteur essentiel dans cette croissance. »

Les détails de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte neuf installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Nos effectifs mondiaux de 2 800 employés fabriquent les plastiques, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

