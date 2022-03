HOUSTON, le 18 mars 2022 /CNW/ - Ascend Performance Materials et Samsung SDI ont conclu une entente pour mettre fin aux procédures d'invalidation de brevet mondiales en cours et conclure un contrat de licence de brevet concernant la vente et l'utilisation d'additifs pour les batteries au lithium-ion. Ces additifs comprennent le 1,3,6-hexanetricarbonitrile (HTCN), qui est fabriqué et vendu par Ascend sous le nom de Trinohex® Ultra .

Dans le cadre de l'entente, Samsung SDI conserve son brevet américain numéro 9,819,057, continue de détenir des brevets dans tous les autres pays et accorde à Ascend une licence non exclusive en vertu de ces brevets. Les modalités particulières de l'entente demeurent confidentielles.

Le Trinohex Ultra, un nitrile unique et non dangereux, est utilisé pour améliorer de manière significative la durée de vie, la sécurité et les performances globales des batteries, peu importe la chimie et le voltage de la cathode, même dans des conditions extrêmes.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte des installations de production à l'échelle mondiale, soit aux États-Unis, en Europe et en Chine. Nos effectifs mondiaux de 2 600 employés fabriquent les plastiques, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, à la pérennité et à la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le site www.ascendmaterials.com .

Personne-ressource : Ally Jahn, +1 713 210-9809, [email protected]

SOURCE Ascend Performance Materials