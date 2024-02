HOUSTON, 27 février 2024 /CNW/ - Ascend Performance Materials, le plus important producteur entièrement intégré de nylon 6,6, a annoncé des hausses de prix mondiales sur les produits chimiques spécialisés à haut rendement, lorsque le contrat les autorise, de la façon suivante :

Famille de produits Produit Hausse de prix Produits chimiques de performance Acide adipique 0,25 $/kg Acides FlexaTrac®, esters et produits de spécialité FlexaTrac®-DME De 0,10 $ à 0,25 $/kg Amines de spécialité FlexaTram™ FlexaTram™-BHM De 0,10 $ à 0,50 $/kg FlexaTram-DAM De 0,10 $ à 0,50 $/kg Marques distinctives Hexatran™ De 0,05 $ à 0,30 $/kg Prionil® De 0,05 $ à 0,30 $/kg

Ces augmentations de prix entreront en vigueur le 1er mars 2024. Nous invitons nos clients à communiquer avec leur représentant commercial pour obtenir des renseignements supplémentaires.

À propos d'Ascend Performance Materials

Ascend Performance Materials fabrique des produits de haute performance servant à la fabrication d'articles de première nécessité quotidiens et de nouvelles technologies. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie et d'inspirer un avenir prometteur au moyen de l'innovation. L'entreprise établie à Houston, au Texas, et possédant des bureaux régionaux à Shanghai, à Bruxelles et à Détroit, est un fournisseur pleinement intégré de solutions matérielles; elle compte des installations de production à l'échelle mondiale, soit en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Nos effectifs mondiaux fabriquent les plastiques, les textiles, les fibres et les produits chimiques utilisés pour la conception de véhicules plus sécuritaires, d'énergies plus propres, d'appareils médicaux plus efficaces, d'appareils domestiques plus intelligents, et de vêtements et biens de consommation plus durables. Nous nous engageons à veiller à la sécurité, la pérennité et la réussite de nos clients et de nos collectivités.

Pour en savoir plus sur Ascend, visitez le www.ascendmaterials.com.

