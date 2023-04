Arthur J. Gallagher & Co. conclut l'acquisition de Buck

ROLLING MEADOWS, Illinois, 3 avril 2023 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. a annoncé aujourd'hui avoir parachevé l'acquisition antérieurement annoncée d'une participation dans BCHR Holdings, L.P., une entreprise faisant affaire sous le nom de Buck.

Buck est un important fournisseur intégré de services de consultation, de technologie et d'administration en matière de RH, de pensions et d'avantages sociaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. L'équipe de 2 300 employés de Buck travaillera sous la direction de William F. Ziebell, chef des activités de consultation en avantages sociaux et de courtage de Gallagher.

« Je suis ravi d'accueillir officiellement nos nouveaux collègues de Buck dans la famille de professionnels de Gallagher, a déclaré J. Patrick Gallagher fils, président du conseil d'administration, président et chef de la direction. Ensemble, nos forces complémentaires en services de consultation et d'administration en matière de retraite et d'avantages sociaux rehausseront la valeur que nous offrons à nos clients, et notre expertise collective procurera d'énormes possibilités de croissance. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE : AJG) est une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils dont le siège social est situé à Rolling Meadows, en Illinois. Gallagher fournit ces services dans environ 130 pays du monde grâce à ses propres opérations et à un réseau de courtiers et de consultants correspondants.

Investisseurs : Ray Iardella, vice-président, Relations avec les investisseurs Médias : Paul Day, gestionnaire des communications 630 285-3661/ [email protected] 630 285-5946/ [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/597229/3955154/Arthur_J_Gallagher_Logo.jpg

SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.