ROLLING MEADOWS, Ill., le 20 déc. 2022 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) annonce aujourd'hui l'entente visant à acquérir la participation dans la société BCHR Holdings, L.P., faisant affaire sous le nom de Buck. La transaction devrait être conclue au cours de la première moitié de 2023, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Buck est une firme de premier plan offrant des services-conseils et des services administratifs en matière de retraite, de ressources humaines et d'avantages sociaux. L'organisation, qui a été fondée il y a plus de 100 ans, possède une clientèle diversifiée, tant sur le plan de la taille que du secteur. Comptant environ 2 300 employés, dont plus de 220 actuaires qualifiés, Buck accompagne ses clients aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

« Un ensemble complet de produits et de services permettant aux employeurs d'assurer l'attraction, la mobilisation et la rétention des talents est au cœur de la mission de Gallagher Services d'Avantages Sociaux et de notre proposition de valeur globale en bien-être organisationnel, Gallagher Better WorksSM. », indique J. Patrick Gallagher, Jr., Président du conseil et PDG de Gallagher. « En misant sur les forces complémentaires de Buck, dont son expertise en matière de prestations déterminées et de conseil en investissement, sa plateforme numérique de mobilisation des employés, sans oublier sa présence internationale, l'acquisition permettra de bonifier, de renforcer et d'améliorer le soutien offert à nos clients. Je me réjouis d'accueillir les 2 300 individus qui se joindront à notre grande famille de spécialistes en pleine croissance dans le cadre de cette transaction. »

Les avantages de cette acquisition incluent :

La bonification de la proposition de valeur de Gallagher dans les domaines de l'administration et des services-conseils en matière de retraite et de ressources humaines, ainsi que dans le domaine de la technologie;

Le renforcement de la vaste gamme de services-conseils de Gallagher en ce qui concerne les régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées, l'administration des régimes, les avantages sociaux pour les cadres, l'investissement, les stratégies relatives aux avantages sociaux, la conformité, la mobilisation des employés et l'optimisation de la rémunération globale;

L'addition de « bSuite », une plateforme numérique exclusive pour la gestion des avantages sociaux et la mobilisation des employés;

Les synergies sur le plan des ventes croisées entre les clients actuels des secteurs des avantages sociaux et de l'assurance;

La combinaison de cultures similaires, toutes les deux axées sur un service client exceptionnel, la mobilisation des employés et l'innovation;

Le renforcement de l'équipe de gestion responsable de la division des avantages sociaux.

Conditions financières

En vertu de l'accord, Gallagher acquerra la participation dans la société BCHR Holdings, L.P., et de ses filiales, pour une contrepartie brute de 660 millions de dollars et une contrepartie nette d'environ 585 millions de dollars, déduction faite des dépenses convenues financées par le vendeur et du fonds de roulement net. Gallagher prévoit de financer la transaction par le biais du flux de trésorerie disponible et des emprunts à court terme. La transaction aura un effet relutif, selon les estimations, de 2 % au bénéfice dilué par action ajusté sur la période des douze derniers mois se terminant le 30 septembre 2022, en supposant des synergies de dépenses présentées ci-bas.

Avant les synergies de dépenses prévues d'environ 20 millions de dollars, les revenus et l'EBITDAC pro forma ajustés des 12 derniers mois se terminant le 30 septembre 2022 de Buck étaient d'environ 283 millions de dollars et 34 millions de dollars, respectivement. En tenant compte des synergies, le multiple d'achat est d'environ 10,8 x l'EBITDAC ajusté pro forma des 12 derniers mois au 30 septembre 2022 ou 13,1 x en incluant les dépenses d'intégration prévues d'environ 125 millions de dollars.

À propos d'Arthur J. Gallagher & Co.

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE : AJG), une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils, a son siège à Rolling Meadows, dans l'Illinois. La société offre ses services dans plus de 130 pays à travers le monde grâce à un réseau de courtiers correspondants et de consultants.

Informations quant aux déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » selon la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. De telles déclarations sont sujettes aux attentes ou aux prévisions d'événements futurs et utilisent des mots comme « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre à », « contempler », « prévoir », « projeter », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », et autres termes similaires, et des verbes au futur ou au conditionnel tels que « pourrait », « devrait », « voir », « devrait », « sera » ou « ferait ». Des exemples de déclarations prévisionnelles dans ce communiqué incluent, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à la date prévue de la conclusion de l'acquisition de Buck, les avantages de l'acquisition sur notre gamme de services offerts et notre proposition de valeur, parmi les autres avantages attendus, la contrepartie attendue à payer, les revenus anticipés, les impacts de l'acquisition sur le bénéfice par action et l'EBITDAC, les synergies de dépenses prévues, les approbations réglementaires requises, les coûts liés à l'intégration et les méthodes anticipées pour financer l'acquisition. Les déclarations prévisionnelles ne garantissent pas la performance future et comportent certains risques, incertitudes et hypothèses. Notre performance future et nos résultats réels peuvent varier de ces déclarations prévisionnelles. Plusieurs des facteurs qui impacteront ces résultats dépassent notre capacité de contrôle ou de prédiction. De ce fait, vous ne devriez pas accorder une confiance indue dans ces déclarations prévisionnelles, qui ne témoignent que de l'information disponible aux individus à la date où elles ont été faites.

Des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des différences significatives quant aux attentes communiquées peuvent inclurent, entre autres, (a) les risques reliés à l'intégration de Buck au sein de la compagnie; (b) la possibilité que l'acquisition proposée ne se conclue pas à la date prévue, ou pas du tout, en raison du refus des approbations réglementaires requises ou d'autres conditions nécessaires à la transaction qui ne seront pas satisfaites en temps opportun, ou pas du tout; (c) le risque que notre flux de trésorerie accessible soit insuffisant, ou que le financement requis pour la transaction proposée ne soit pas obtenu selon les conditions anticipées, ou pas du tout; (d) les réactions indésirables potentielles ou les changements des relations d'affaires ou des relations avec les employés, incluant celles qui résultent de l'annonce ou de la conclusion de l'acquisition; (e) la possibilité que les bénéfices anticipés résultants de l'acquisition, incluant les synergies en matière de dépenses, ne se matérialisent pas dans les temps prévus, ou pas du tout, y compris en raison de l'impact ou des problématiques découlant de l'intégration des opérations acquises au sein de notre compagnie; (f) la possibilité que l'acquisition soit plus coûteuse à intégrer qu'anticipée, incluant la résultante de facteurs ou d'événements imprévus; (g) le détournement de l'attention de la direction quant à l'exploitation de l'entreprise et des opportunités d'affaires; (h) l'incapacité à retenir certains employés clés de la firme acquise ou de Gallagher; (i) les réactions de la concurrence à la suite de l'acquisition; (j) les incertitudes quant au calendrier de l'acquisition et la capacité des partis à compléter l'acquisition; et (k) les facteurs additionnels énoncés dans la section « Informations quant aux déclarations prévisionnelles » dans le rapport trimestriel de Gallagher sur le formulaire 10-Q pour le trimestre s'étant terminé le 30 septembre 2022 et les « Facteurs de risque » énoncés dans le rapport annuel de Gallagher sur le formulaire 10-K de l'année fiscale s'étant terminée le 31 décembre 2021 et autres rapports complétés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le futur.

Toutes les déclarations prévisionnelles témoignent seulement de la date à laquelle elles ont été faites, et nous ne prenons aucun engagement additionnel pour mettre à jour de telles déclarations ou communiquer publiquement toutes révisions à ces déclarations prévisionnelles en regard à certains événements ou circonstances après la date de ce rapport ou pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou imprévus, sauf si la loi ou la réglementation le requiert.

Mesures hors du plan comptable général

Ce communiqué de presse inclut des références à l'EBITDAC ajusté, qui n'est pas une mesure conforme ou une alternative aux informations liées au Plan comptable général (PCG) et fournies dans le présent document. Gallagher croit que l'EBITDAC ajusté, tel que défini ci-bas, offre une représentation adéquate de sa performance opérationnelle et améliore la comparabilité des résultats de Gallagher entre les périodes en éliminant les impacts de certains éléments qui ont un fort degré de variabilité. L'EBITDAC se définit comme les revenus nets avant les intérêts, les impôts sur le revenu, la dépréciation, l'amortissement et le changement quant aux paiements des gains d'acquisition estimés. L'EBITDAC ajusté exclut les gains nets sur les désinvestissements, les coûts de l'intégration, les charges liées à la main-d'œuvre, les charges liées à la terminaison des baux, les ajustements liés à l'acquisition, les frais liés à la transaction, les coûts juridiques et fiscaux, et l'impact de la conversion des devises étrangères d'une période à l'autre, le cas échéant. La mesure comparable du PCG concerne le revenu des opérations continues. Veuillez lire la section « Reconciliation of Non-GAAP Measures » sur le site web de Gallagher au www.ajg.com, sous la section « Investor Relations » aux fins de la présente mesure.

Investisseurs :

Ray Iardella

VP - Relations avec les investisseurs

(630) 285-3661/ [email protected]

Médias:

Kelli Murray

Directrice mondiale des relations publiques

(630) 277-0347/ [email protected]

SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.