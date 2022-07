ROLLING MEADOWS, Ill., le 18 juill. 2022 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. annonce aujourd'hui l'acquisition de la firme Torontoise Four Corners Group Inc. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondé en 2007, Four Corners Group est un cabinet canadien de recherche de cadres de premier plan qui exerce ses activités tant au Canada qu'aux États-Unis dans les domaines suivants: services aux entreprises, technologie, biens de consommation à rotation rapide, fabrication, vente au détail, chaîne d'approvisionnement/logistique, immobilier, services financiers, soins de santé, milieu universitaire, organismes sans but lucratif, associations, agences de marketing et services professionnels. Kelly Farrell et son équipe demeureront dans leurs locaux actuels, sous la direction de Melanie Jeannotte, PDG de la division des avantages sociaux et des services-conseils en RH de Gallagher au Canada.

« Four Corners Group est une firme de recrutement de cadres réputée. Son arrivée permettra d'élargir et de renforcer nos solutions en matière de talents et de leadership à l'échelle mondiale. » déclare J. Patrick Gallagher, Jr., Président du conseil d'administration et PDG. « Je suis enchanté d'accueillir Kelly et ses associés chez Gallagher. »

Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE:AJG), une société mondiale de courtage d'assurances, de gestion des risques et de services-conseils, a son siège à Rolling Meadows, dans l'Illinois. Gallagher délivre ces services dans environ 130 pays par le biais de ses propres filiales et d'un réseau de courtiers et de consultants indépendants.

