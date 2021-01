Arthur J. Gallagher & Co. acquiert Cain Insurance Services Ltd.

ROLLING MEADOWS, Illinois, 7 janvier 2021 /CNW/ - Arthur J. Gallagher & Co. (NYSE: AJG) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise Cain Insurance Services Ltd., basée à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Fondée en 1986, Cain Insurance Services est un courtier en assurance de biens et de dommages qui propose des assurances commerciales et personnelles à ses clients dans toute la région. Cain possède une vaste expertise ainsi que des atouts particuliers pour ce qui est de servir les clients du secteur public, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture, de l'immobilier et de la construction. Elle s'appuie sur la présence actuelle de Gallagher en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Dan Cain, Luke Cain et leurs associés continueront d'exercer leurs activités depuis leur emplacement actuel sous la direction de Michael Thornhill, B.A., FPAA, gestionnaire des relations avec la clientèle et président régional des Opérations de courtage de biens et de dommages du Canada Atlantique de Gallagher.

« Les vastes compétences de Cain et ses excellentes relations avec les clients au sein du marché du Nouveau-Brunswick viendront compléter et renforcer la présence croissante de Gallagher dans le Canada Atlantique, a déclaré J. Patrick Gallagher Jr., président et chef de la direction. Nous sommes très heureux d'accueillir Dan, Luke et leur équipe au sein de notre entreprise mondiale en pleine croissance. »

Arthur J. Gallagher & Co. est une société mondiale de courtage d'assurance, de gestion des risques et de services-conseils dont le siège social est situé à Rolling Meadows, en Illinois. Elle exerce des activités dans 49 pays, et offre des services à la clientèle dans plus de 150 pays, grâce à un réseau de courtiers et d'experts-conseils correspondants.

Investisseurs : Ray Iardella Médias : Linda J. Collins VP - Relations avec les investisseurs VP - Communications de l'entreprise 630 285-3661/ [email protected] 630 285-4009/ [email protected]

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/597229/Arthur_J_Gallagher_Logo.jpg

SOURCE Arthur J. Gallagher & Co.

Liens connexes

http://www.ajg.com