Art public - 21 œuvres d'art d'artistes montréalais pour animer l'espace public de la métropole cet été

MONTRÉAL, le 30 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce une toute nouvelle programmation d'art temporaire pour la période estivale, avec 21 nouvelles œuvres et installations réparties dans les différents arrondissements montréalais qui contribueront au dynamisme de la métropole et à sa relance économique. Ces œuvres sont accessibles jusqu'au début de l'automne dans l'espace public sur l'ensemble du territoire montréalais. Ces œuvres et installations artistiques seront déployées dans les parcs, les rues, et près d'artères commerciales, permettant aux citoyennes et aux citoyens de découvrir plusieurs disciplines artistiques, telles que la photographie, la sculpture et l'art numérique sous toutes ses formes.

« L'art public fait partie de l'ADN de notre métropole et contribue à son attractivité. C'est pourquoi la Ville est fière d'offrir aux Montréalaises et aux Montréalais une programmation d'art temporaire de qualité, avec la présence de 21 œuvres et installations dans l'espace public montréalais durant tout l'été. Ces installations ont été réalisées par des artistes et entreprises créatives et culturelles montréalaises qui mettent en valeur toute la créativité de notre métropole. Avec le déploiement de ces œuvres et de ces installations artistiques, ces acteurs culturels contribuent à la relance économique et culturelle de Montréal, en faisant de ses quartiers une destination », a déclaré la responsable de la culture au comité exécutif, Magda Popeanu.

« Cette programmation innovante d'art temporaire s'inscrit dans le cadre des activités estivales pour la relance économique de Montréal. Elles contribuent à faire de notre métropole une ville encore plus attractive pour ses citoyennes et citoyens, ainsi que pour ses travailleuses et travailleurs. Nous savons que la pandémie a durement frappé le secteur culturel et nous sommes fiers de soutenir de nombreux artistes par cette nouvelle proposition artistique estivale. Elle permettra de faire rayonner les pratiques issues de tous les secteurs du milieu des arts et des industries culturelles, en plus de contribuer au dynamisme de plusieurs quartiers montréalais », a ajouté le responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design au comité exécutif, Luc Rabouin.

« Avec l'été qui bat son plein, le centre-ville va reprendre de la vigueur et offrir aux citoyens et aux visiteurs des activités inspirantes et enrichissantes. En appuyant ce projet, notre gouvernement réaffirme son engagement à soutenir la reprise de la métropole, un moteur économique majeur pour tout le Québec », a affirmé la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

« Montréal est une métropole vibrante et créative. Les œuvres qui animeront différents lieux de la ville renforceront assurément la vitalité des quartiers, tout en contribuant à son attractivité en tant que destination d'intérêt et milieu de vie dynamique. C'est grâce à des projets comme celui-ci, qui mettent aussi en valeur le talent et le savoir-faire de nombreux artistes, que notre métropole affirme son caractère audacieux et unique », a déclaré la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Ces œuvres ont été réalisées dans le cadre du Plan de relance économique de la Ville de Montréal, grâce à deux appels à projets distincts visant à animer, via les arts et la créativité numérique, l'espace public partout à Montréal à l'été 2021. Ce programme est rendu possible grâce à la contribution du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal.

Pour plus d'information sur les œuvres et installations : https://montreal.ca/articles/art-public-de-nouvelles-oeuvres-ephemeres-decouvrir-17665

Pour des images (crédit : Ville de Montréal) : https://we.tl/t-8tzNxxsUv3

Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

