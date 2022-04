Arsenal Media, maintenant le plus grand radiodiffuseur régional au Québec

ST-LAMBERT, QC , le 25 avril 2022 /CNW Telbec/ - Arsenal Media annonce aujourd'hui la conclusion d'une transaction lui permettant d'acquérir les stations WOW Abitibi (CHOA-FM) et Capitale Rock (CHGO-FM et CJGO-FM) situées à Rouyn-Noranda, La Sarre et Val d'Or. Cette transaction autorisée récemment par le CRTC porte à 18 le nombre de licences radio d'Arsenal Media faisant de l'entreprise le plus important radiodiffuseur régional au Québec.

Pour le président d'Arsenal Media, Sylvain Chamberland, cette percée en Abitibi-Témiscamingue s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du groupe qui se spécialise dans les services de proximité dans les différentes communautés du Québec.

Arsenal Media c'est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions : Radio, Web et E-commerce.

La division radio comprend 18 radios et 7 réémetteurs étendus sur l'ensemble du territoire québécois. Les stations d'Arsenal Media génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Avec ces nouvelles acquisitions, l'entreprise est aujourd'hui le plus grand consolidateur de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert.

La division Web regroupe plus de 30 sites web, dont plusieurs plateformes de nouvelles régionales, des sites thématiques et plusieurs infolettres spécialisées. Avec plus de 60,000 abonnées et plusieurs millions de pages vues mensuellement, la division Web d'Arsenal Media crée un véritable impact dans ses communautés.

La division E-commerce d'Arsenal Media est quant à elle forte de 2 boutiques en lignes très fréquentées soit Boutique Le Cargo et Boutique La Rue Principale. Ces boutiques mettent quotidiennement et fièrement en valeur les activées, les services et les produits d'ici.

Arsenal Media est l'une des rares entreprises média qui parvient de façon totalement indépendante à rayonner à travers le Québec. C'est avec fierté que son histoire se dessine maintenant en Abitibi.

À propos d'Arsenal Media

Créée en 2012, l'entreprise est propriétaire de deux boutiques en ligne, Boutique Le Cargo et La rue principale, en plus d'opérer 9 sites web d'actualités régionales MonMatane, MaCoteNord, MonJoliette, MonThetford, MonVicto, MonLaTuque, MaBeauce, MonTemiscouata et MaGaspesie. L'entreprise compte désormais 18 stations radiophoniques et 7 ré-émetteurs : WOW 96,5 - 103,5 - 103,9 à Rouyn-Noranda et Val-d'Or, Capitale Rock 95,7 - 102,1 - 104,3 Val-d'Or O101,5 et Hit Country 105,3 en Beauce, Plaisir 106,7 à Lac-Mégantic, O103,5 à Joliette, Plaisir 101,9 à Victoriaville, Plaisir 105,5 à Thetford Mines, O97,3 à Victoriaville et Thetford Mines, O99,1 à Port-Cartier, Plaisir 94,1 à Sept-Îles, O95,3 et Plaisir 105,3 à Matane, O97,1 à La Tuque, Plaisir 95,5 à Dégelis, Hit Country 95,7 au Centre-du-Québec et Hit Country 105,5 au Saguenay.

