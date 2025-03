LE CRTC APPROUVE L'ACQUISITION DE 7 STATIONS DE BELL MEDIA PAR ARSENAL MEDIA

SAINT-LAMBERT, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Arsenal Media Inc. dont le siège social est situé à Saint-Lambert annonce avoir reçu les approbations règlementaires du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour acquérir 7 stations de radio de Bell Media au Québec.

En février 2024, Arsenal Media Inc annonçait avoir conclu un accord commercial avec Bell Media, filiale du groupe BCE Inc. afin de procéder à l'acquisition de 7 stations de radio dans des marchés d'importance au Québec.

La transaction prévue entre les radiodiffuseurs comprend le transfert de propriété des licences d'exploitation des stations CFZZ-FM à Saint-Jean-sur-Richelieu, CFEI-FM à Saint-Hyacinthe, CJDM-FM et CHRD-FM à Drummondville, CJOI-FM et CIKI-FM à Rimouski ainsi que CFVM-FM à Amqui.

Par ailleurs, Arsenal Media prend acte de la décision du CRTC quant à la condition imposée à l'égard de la station d'Amqui pour laquelle des changements aux paramètres techniques sont exigés.

Pour le président d'Arsenal Media, monsieur Sylvain Chamberland, il s'agit d'une décision longuement attendue qui marque un tournant historique pour l'entreprise. « Je suis très heureux de la décision du conseil, mais je suis encore plus heureux pour mes employés avec qui je partage cette fierté aujourd'hui. Nous sommes également impatients de nous mettre au travail avec les employés des stations visées par la transaction alors que ces derniers sont dans l'attente de rejoindre notre groupe depuis l'annonce de l'accord il y a maintenant plus d'un an. »

La décision rendue par le Conseil permet ainsi aux deux radiodiffuseurs de poursuivre les démarches en vue de conclure la transaction. La date effective du transfert de propriété sera connue ultérieurement.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 18 radios et 7 réémetteurs étendus sur l'ensemble du territoire québécois. Nos stations génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de stations de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert.

SOURCE Arsenal Media

Contact et demandes d'entrevues : Krystel Chicoine, Vice-présidente Exécutive, 514-816-4670 ou [email protected]