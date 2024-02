ARSENAL MEDIA FAIT L'ACQUISITION DE 7 STATIONS DE RADIO DE BELL MEDIA AU QUÉBEC

SAINT-LAMBERT, QC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Arsenal Media Inc. dont le siège social est situé à Saint-Lambert annonce avoir conclu un accord avec Bell Media, filiale du groupe BCE Inc. afin de procéder à l'acquisition de 7 stations de radio dans des marchés d'importance au Québec.

Cette transaction majeure dans l'industrie de la radiodiffusion comprend les stations CFZZ-FM à Saint-Jean-sur-Richelieu, CFEI-FM à Saint-Hyacinthe, CJDM-FM et CHRD-FM à Drummondville, CJOI-FM et CIKI-FM à Rimouski ainsi que CFVM-FM à Amqui.

Sous réserve des approbations réglementaires usuelles, ce transfert d'actifs permettra à Arsenal Media de consolider sa présence partout au Québec en plus de devenir le plus important radiodiffuseur de la province avec un total de 25 stations de radio.

«Cette annonce éminemment positive témoigne de la détermination d'Arsenal Media de poursuivre sa croissance et de fortifier sa position dans l'écosystème médiatique québécois a déclaré Sylvain Chamberland, président et chef de la direction d'Arsenal Media. Cette transaction s'inscrit en droite ligne avec notre plan d'affaires qui a fait ses preuves depuis maintenant 12 ans pour permettre à l'entreprise d'atteindre sa position actuelle. L'engagement envers les communautés régionales que nous desservons est au cœur de nos valeurs et de nos décisions. Enfin, nous sommes impatients de poursuivre le travail avec les équipes en place qui rejoindront la grande famille d'Arsenal Media au terme de cette transaction.»

La date effective du transfert de propriété sera connue une fois que la transaction aura reçu l'aval du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les détails financiers de l'accord ne sont pas divulgués.

À PROPOS D'ARSENAL MEDIA

Arsenal Media est une entreprise médiatique intégrée dont les opérations se déclinent dans trois divisions: Radio, Web et E-commerce. La division radio comprend 18 radios et 7 réémetteurs étendus sur l'ensemble du territoire québécois. Nos radios génèrent plus de 3.5 millions d'heures d'écoute par semaine. Arsenal Media est aujourd'hui le plus grand consolidateur de radios régionales de la province et l'une des plus importantes sources d'informations régionales dans les marchés qu'elle dessert. La division Web regroupe plus de 30 sites web, dont plusieurs plateformes de nouvelles régionales, des sites thématiques et plusieurs infolettres spécialisées. Avec plus de 60,000 abonnées et plusieurs millions de pages vues mensuellement, la division Web d'Arsenal Media crée un véritable impact dans ses communautés. La division E-commerce d'Arsenal Media est forte de 2 boutiques en lignes très fréquentées soit Boutique Le Cargo et Boutique La Rue Principale.

