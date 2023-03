Arrivée de Guillaume Cliche-Rivard - Modification des responsabilités au sein du caucus de Québec solidaire

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - Suite à l'élection de Guillaume Cliche-Rivard comme député de Saint-Henri-Saint-Anne le 13 mars dernier, un remaniement des responsabilités du caucus de Québec solidaire a été réalisé afin d'attribuer certains dossiers au nouveau parlementaire.

« Le député solidaire de Saint-Henri-Saint-Anne portera les dossiers de la justice, de l'immigration, et des relations internationales. Je suis très fier d'accueillir dans notre caucus un avocat de renom en droit de l'immigration. Il était naturel de lui confier des responsabilités qui correspondent à ses compétences, notre système d'immigration a besoin de lui, notre système de justice a besoin de lui. Il sera également à nos côtés pour talonner la CAQ sur la crise du logement et le coût de la vie », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

« J'ai bien hâte de faire mon entrée au Salon bleu dans le cadre de mes nouvelles fonctions aux côtés de mes collègues solidaires. On a beaucoup de travail devant nous, mais je suis prêt et confiant ! », affirme Guillaume Cliche-Rivard, député de Saint-Henri-Saint-Anne.

Gabriel Nadeau-Dubois (Gouin)

Porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire

Lutte contre les changements climatiques

Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques)

Porte-parole de Québec solidaire

Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Services sociaux en Déficience intellectuelle et TSA (DI-TSA), LGBTQ+, Itinérance

Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

Leader parlementaire de Québec solidaire

Travail, Emploi, Enseignement supérieur, Laïcité

Ruba Ghazal (Mercier)

Whip de Québec solidaire

Éducation, Culture et Communications, Langue française, Condition féminine

Haroun Bouazzi (Maurice-Richard)

Finances, Économie et Innovation, Énergie, Cybersécurité et Numérique

Guillaume Cliche-Rivard (Saint-Henri-Saint-Anne)

Immigration, Francisation et Intégration, Justice, Relations internationales et Francophonie

Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

Logement et Habitation, Lutte contre le racisme, Sécurité publique, Solidarité sociale et Action communautaire

Etienne Grandmont (Taschereau)

Transports et Mobilité durable, Infrastructures, Affaires municipales, Développement économique régional, Tourisme

Christine Labrie (Sherbrooke)

Conseil du trésor et Administration gouvernementale, Services sociaux et Santé mentale, Aîné-es

Vincent Marissal (Rosemont)

Santé, Éthique, Métropole, Sports, Loisirs et Plein-Air

Alejandra Zaga Mendez (Verdun)

Environnement, Faune et Parcs, Ressources naturelles et forêts, Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Jeunesse, Relations avec les Québécois-es d'expression anglaise

Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Souveraineté et relations intergouvernementales canadiennes, Institutions démocratiques, Accès à l'information et protection des renseignements personnels, Famille, Capitale-Nationale

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Simone Lirette, Attachée de presse des porte-parole de Québec solidaire, (514) 994-5095 ou [email protected]