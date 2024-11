Arrêté ministériel : Dubé fait la démonstration qu'il a les pouvoirs d'agir pour rapatrier les médecins au public

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Réagissant à la décision du ministre Dubé de forcer le rapatriement des optométristes sous le régime public, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) constate que lorsque le ministre a la volonté de contraindre des professionnels de la santé à exercer dans le réseau public, il a les pouvoirs de le faire. Elle insiste donc pour qu'il fasse preuve de la même volonté avec les médecins du réseau qui exercent au privé.

« L'heure n'est plus aux mesurettes, il faut une solution structurante pour freiner l'exode des médecins vers le privé. Le gouvernement le démontre ce matin, tout ce dont on a besoin, c'est de volonté politique et de manière soutenue », explique Caroline Senneville, présidente de la CSN.

Le 27 octobre dernier, la CSN exhortait justement le gouvernement à agir par voie d'arrêté ministériel pour freiner cet exode.

« Quand un médecin part vers le privé, il ne part pas seul : il amène toute une équipe de travailleuses et de travailleurs avec lui. Cette désertion affaiblit notre réseau, amplifie le cercle vicieux du manque de ressources et allonge les listes d'attente », ajoute Mme Senneville.

Un grand rassemblement

Ce samedi 23 novembre, la CSN rassemblera des milliers de militantes et de militants au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières dans un événement à grand déploiement contre le privé en santé. L'événement sera animé par la comédienne engagée Eve Landry et réunira des invité-es de marque comme la rappeuse Sarahmée, le groupe Valaire, l'humoriste Christian Vanasse, la chercheuse Anne Plourde ainsi que la Dre Élise Girouard-Chantal du regroupement des Médecins québécois pour un régime public (MQRP).

Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire ainsi que Paul St-Pierre-Plamondon du Parti Québécois prendront également la parole lors de ce rassemblement.

Un plan d'urgence pour freiner l'érosion du réseau de la santé et des services sociaux sera notamment présenté sur place et fait suite à la campagne Pas de profit sur la maladie que la CSN mène depuis plusieurs mois.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Camila Rodriguez-Cea, conseillère syndicale aux communications, 438 882-1275