Arrachage de l'herbe à poux : défi accepté par 101 villes et municipalités québécoises en 2020 !

MONTRÉAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le 18 juin dernier, l'Association pulmonaire du Québec, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, lançait sa 14e campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, avec l'arrondissement de Ville-Marie pour ville-hôte. Cette année encore, la campagne a connu un grand succès puisque 101 villes et municipalités se sont impliquées pour sensibiliser leurs citoyens aux méfaits de cette plante.

Si l'année 2020 est une année sombre pour beaucoup, l'arrondissement Ville-Marie n'a pas relâché ses efforts pour autant. La ville-hôte a été particulièrement proactive en sensibilisant ses citoyens aux problèmes engendrés par l'herbe à poux. Cette année encore, les équipes de la Direction des Travaux publics de l'Arrondissement des trois éco-quartiers sont intervenues afin d'endiguer le phénomène, que ce soit directement sur le domaine public ou en matière de sensibilisation auprès des résident(e)s.

Malgré la pandémie, plusieurs villes et municipalités ont emboité le pas à l'arrondissement Ville-Marie. Dorval, Victoriaville, Chambly, Trois-Rivières ou encore l'Anse Saint-Jean… Au total, 101 villes et municipalités se sont engagées dans une lutte pour réduire l'herbe à poux sur leur territoire (voir toutes les villes participantes). Pendant toute la saison estivale, elles ont pu compter sur le soutien de l'Association pulmonaire du Québec qui leur a fourni une trousse médiatique leur permettant de développer leurs propres activités et médias, ainsi que du matériel informatif à moindre frais.

L'Association pulmonaire du Québec se réjouit de l'engagement de ces villes qui permet d'améliorer significativement la qualité de vie de millions de citoyens à travers le Québec. En effet, l'herbe à poux est une plante envahissante et hautement allergène qui menace la santé respiratoire d'un Québécois sur 8. Pour éviter la prolifération de cette mauvaise herbe, il est essentiel de l'arracher sinon de la tondre dès qu'elle pousse, et surtout avant qu'elle se mette à fleurir (en août).

L'Association pulmonaire du Québec espère être de retour dès le mois d'avril 2021 pour une 15e édition de sa campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux. Pour rester informés, connectez-vous au poumonquebec.ca.

Cette campagne est financée en partie par le Fonds vert, dans le cadre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) dans lequel s'inscrit la Stratégie québécoise de réduction de l'herbe à poux et des autres pollens allergènes (SQRPA).

Site Web : https://poumonquebec.ca/evenement/campagne-provinciale-herbe-a-poux/

