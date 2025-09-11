DAN: TSX-V (Canada)

SAGUENAY, QC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQX: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une entreprise minière de phosphate en phase de développement, qui fait progresser le projet du Lac à Paul dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, est heureuse d'annoncer que la Société a nommé Marco Gagnon Président exécutif et créera également le poste de direction de « Chef des initiatives stratégiques et d'affaires », poste qui sera occupé par Brian Ostroff, succédant à son poste actuel de président.

Marco Gagnon occupe les postes d'administrateur et de président du conseil d'administration d'Arianne depuis 2011 et 2023 respectivement. Le passage de M. Gagnon au poste de président exécutif augmentera son implication dans des activités clés au sein de l'équipe de direction relativement petite de la Société, qui est actuellement poussée vers sa capacité maximale alors qu'elle oriente son projet Lac à Paul vers le développement. M. Gagnon, un professionnel senior des mines depuis 30 ans au sein de grandes et petites compagnies minières, a fondé Adventure Gold en 2007 (ensuite vendu à Probe Gold en 2016) et agit actuellement comme conseiller technique chez Probe Gold Inc. « Je suis enthousiaste à l'idée d'assumer mes nouvelles responsabilités et très heureux de travailler avec l'équipe en place pour faire avancer le projet de phosphate Lac à Paul d'Arianne. La publication de notre rapport de préfaisabilité en juin 2024 concernant une usine d'acide phosphorique purifié a suscité une augmentation significative des discussions concernant notre projet. Aujourd'hui, il s'agit de mettre le projet en développement. Nous avons été très actifs dans nos discussions avec des partenaires potentiels pour nous aider à le faire, et le repositionnement de la direction de l'entreprise par Arianne est effectué pour se concentrer sur cette démarche. Réussir libérera une valeur considérable pour nos parties prenantes et actionnaires et offrira à l'Occident cette ressource si nécessaire. » a déclaré M. Gagnon.

En plus du passage de M. Gagnon au poste de président exécutif, Arianne a créé le poste de Responsable des initiatives stratégiques et commerciales afin de répondre aux discussions croissantes de la Société autour de ses activités de partenariat et de financement, et pour répondre à une augmentation significative des demandes entrantes. Compte tenu de l'expérience de M. Ostroff en fusions et acquisitions (associé dans une firme mondiale de fusions et acquisitions) et en finance des marchés de capitaux (associé dans un fonds spéculatif axé sur les ressources), ainsi que son expérience à la haute direction chez Arianne, le conseil d'administration l'a nommé à ce nouveau poste. Sur le plan opérationnel, cela permettra désormais à M. Ostroff de se concentrer presque exclusivement sur ce nouveau rôle. « Outre notre entente annoncée précédemment avec une grande entreprise minière en octobre 2024, la pression projetée sur le marché de l'acide phosphorique purifié a ouvert d'importantes opportunités alors que tant l'industrie que les acteurs financiers cherchent à obtenir le produit dont ils ont besoin et les bénéfices économiques qui en découlent. À cela s'ajoute la prise de conscience croissante que l'Occident cherche à externaliser ses besoins en approvisionnement et en fabrication de minéraux critiques. Arianne possède le plus grand gisement de phosphate non développé au monde et notre phosphate igné permet la production facile d'un APP plus propre. Le projet minier à l'étape de faisabilité est vaste, ambitieux et relativement unique, étant autorisé et prêt à être construit. L'ajout de partenaires partageant les mêmes idées contribuera à développer le projet et à libérer les avantages économiques et stratégiques substantiels qui en découlent. Dans mon nouveau rôle, je pourrai consacrer pleinement mes efforts à faire de cela une réalité », a déclaré M. Ostroff.

Historiquement, le phosphate a été considéré comme une denrée agricole nécessaire pour les engrais. Actuellement, l'Amérique du Nord, comme la plupart des autres juridictions, dépend des importations de phosphate provenant du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. La Russie et la Chine sont également actives dans la production de phosphate. Il n'y a pas de substitut au phosphate et sans son utilisation, les rendements agricoles ne pourraient pas couvrir les besoins alimentaires. La demande de phosphate a augmenté d'environ 2% par an.

Outre son utilisation en agriculture, la demande en phosphate, en particulier l'acide phosphorique, a augmenté de façon spectaculaire en raison de l'adoption généralisée de la batterie lithium-fer-phosphate (« LFP »). La batterie LFP est devenue la batterie prédominante dans les véhicules électriques ainsi que dans les systèmes de stockage d'énergie, la demande pour ces batteries devant croître considérablement dans les prochaines années. Les batteries LFP nécessitent de l'acide phosphorique purifié (« APP »), un produit qui nécessite idéalement un concentré de phosphate de haute qualité comme matière première. La demande en APP de qualité batterie devrait doubler au cours des 5 à 10 prochaines années. La Chine produit actuellement plus de 90% de toutes les LFP, ce qui ajoute un défi supplémentaire puisque l'Occident adopte ces batteries à un rythme croissant tout en cherchant à diversifier ses chaînes d'approvisionnement loin de la Chine. Conscients de ces dynamiques, le Québec et le Canada ont tous deux rejoint l'UE en ajoutant le phosphate à leur liste de minéraux critiques.

Arianne Phosphate est propriétaire du projet de phosphate Lac à Paul, le plus grand gisement de phosphate non développé au monde. Situé au Québec, au Canada, le projet bénéficie d'une juridiction géopolitiquement sécuritaire alors que l'Occident cherche à sécuriser son propre approvisionnement en ce minerai critique. Le dépôt d'Arianne étant igné, il permet de produire un concentré de phosphate de haute pureté qui se transforme facilement en APP. L'entreprise a investi plus de 100 millions de dollars au cours des 15 dernières années pour faire avancer le projet par l'exploration, les études de faisabilité, les essais métallurgiques et, ultimement, l'obtention de permis. Aujourd'hui, Lac à Paul est le projet de phosphate le plus avancé de l'Ouest. La Société a également publié une étude de préfaisabilité montrant les immenses avantages d'ajouter un segment de transformation à son activité.

Arianne Phosphate inc (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 et contenant peu ou pas de contaminants (« Feasibility Study to Produce 3Mtpy of High Purity Apatite Concentrate at the Lac à Paul Project, Québec, Canada » publiée le 13 novembre 2013). La Société compte 213 714 811 actions en circulation.

Raphaël Gaudreault, ing., Personne Qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé l'information technique de ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations relatives à l'avancement du projet d'acide phosphorique proposé et l'accélération des discussions avec d'autres parties en lien avec le projet. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la forme négative de ces mots et expressions ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions ; les risques liés aux variations des prix des matières premières ; les sources et le coût des installations électriques ; l'estimation des besoins en capital initiaux et de maintien ; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation ; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements minéraux ; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations des devises; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société pour recruter du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'exploitation minière, de traitement, de développement et d'exploration; les risques associés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues du projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de changement défavorable important dans les prix des matières premières, les plans d'exploration et de développement se déroulant conformément aux plans et ces plans atteignant les résultats escomptés déclarés, l'obtention de l'approbation réglementaire requise et d'autres hypothèses et facteurs tels qu'énoncés dans le présent document. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour nous joindre : Technique : Raphael Gaudreault, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info: Brian Ostroff, Tél. : 418 549-7316, [email protected]