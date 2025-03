DAN: TSX-V (Canada)

SAGUENAY, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSX CROISSANCE: DAN) (OTCQX: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une société minière de phosphate en phase de développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer que la Société a engagé la Société australienne Fundexa Corporation (« Fundexa »), une partie indépendante, pour les relations avec les investisseurs et les actionnaires. Fundexa est spécialisée dans l'offre de services de relations avec les investisseurs aux sociétés minières, organisant des rencontres avec les investisseurs pour les sociétés cotées en bourse dans les principaux centres d'investissement du monde entier. « Nous sommes ravis de travailler avec Fundexa », a déclaré Brian Ostroff, président d'Arianne Phosphate. « Fundexa fournit des services à l'échelle internationale, en particulier en Australie et en Asie du Sud-Est, une région qui présente un grand intérêt pour nous. Arianne est bien connue au niveau international dans l'industrie du phosphate et des minéraux critiques, mais elle n'est pas aussi bien connue de la communauté mondiale des investisseurs. La Chine domine la production de batteries et les investisseurs asiatiques comprennent mieux les batteries LFP. Ces investisseurs comprennent également que l'Occident cherche activement à sécuriser sa propre chaîne d'approvisionnement en batteries, et donc l'opportunité pour des sociétés telles qu'Arianne de devenir un acteur dominant de l'industrie. Nous sommes heureux de pouvoir raconter notre histoire à ce public ».

La batterie LFP (lithium-fer-phosphate) a pris de l'importance au cours des dernières années, car l'Occident met désormais en œuvre cette technologie, rattrapant ainsi l'Asie qui utilise les LFP depuis de nombreuses années. La Chine produit aujourd'hui plus de 95 % de toutes les batteries LFP et, à mesure que l'intérêt grandit dans les secteurs de l'automobile et du stockage de l'énergie, la demande pour les matériaux nécessaires croît également rapidement. En 2024, la batterie LFP dépassera toutes les autres chimies de batteries pour devenir la plus utilisée. Le gisement igné rare de phosphate d'Arianne permet à la Société de transformer facilement le matériau en acide phosphorique purifié, l'ingrédient nécessaire aux batteries LFP.

La nomination de Fundexa correspond à l'intention de la Société d'accroître la sensibilisation de la communauté des investisseurs et de combler l'écart important qui existe entre la valeur marchande et la valeur actualisée nette. L'accent mis sur les relations avec les investisseurs, comme annoncé en janvier 2025, coïncide également avec l'avancement des travaux d'Arianne sur son projet d'installation d'une usine de transformation.

Selon les termes du contrat, Fundexa a signé un mandat de douze mois commençant à la fin du mois de février, chaque partie ayant la possibilité de mettre fin à l'accord après trois mois. Fundexa est rémunéré sur la base d'honoraires de projet pour son travail sur le dossier et ne recevra pas d'options ou de rémunération en actions. Elle n'a pas d'intérêt direct ou indirect dans Arianne et n'a pas l'intention d'acquérir un tel intérêt. Le travail est budgété à environ 4 000 dollars par mois, mais ce montant variera en fonction du nombre d'heures réellement travaillées.

Arianne Phosphate inc (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 et contenant peu ou pas de contaminants ("Feasibility Study to Produce 3Mtpy of High Purity Apatite Concentrate at the Lac a Paul Project, Québec, Canada" publiée le 13 novembre 2013). La Société compte 202 890 210 actions en circulation.

Raphaël Gaudreault, ing., Personne Qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé l'information technique de ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations relatives à l'avancement du projet d'acide phosphorique proposé et l'accélération des discussions avec d'autres parties en lien avec le projet. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la forme négative de ces mots et expressions ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions ; les risques liés aux variations des prix des matières premières ; les sources et le coût des installations électriques ; l'estimation des besoins en capital initiaux et de maintien ; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation ; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements minéraux ; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations des devises; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société pour recruter du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'exploitation minière, de traitement, de développement et d'exploration; les risques associés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues du projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de changement défavorable important dans les prix des matières premières, les plans d'exploration et de développement se déroulant conformément aux plans et ces plans atteignant les résultats escomptés déclarés, l'obtention de l'approbation réglementaire requise et d'autres hypothèses et facteurs tels qu'énoncés dans le présent document. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour nous joindre: Source : Raphael Gaudreault, COO, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info: Brian Ostroff, President, Tel. : 418 549-7316, [email protected]