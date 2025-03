DAN: TSX-V (Canada)

JE9N: FSE (Germany)

DRRSF: OTCQX (USA)

SAGUENAY, QC, le 13 mars 2025 /CNW/ - Arianne Phosphate (la « Société » ou « Arianne ») (TSXV: DAN) (OTCQX: DRRSF) (FRANCFORT: JE9N), une société minière de phosphate en phase de développement, qui fait progresser le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, a le plaisir d'annoncer que Pierre Fitzgibbon devient conseiller stratégique de la Société. Dans ce rôle, M. Fitzgibbon apportera son expertise à la direction d'Arianne en matière de stratégie d'affaires et contribuera à l'identification de partenaires potentiels pour le développement du projet.

Jusqu'en septembre 2024, M. Fitzgibbon a été ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ministre responsable du développement économique régional et ministre responsable de la région de Montréal. À ce titre, M. Fitzgibbon a été un ardent défenseur de l'industrie minière dans la province et a joué un rôle actif dans l'avancement du Québec en tant qu'acteur majeur dans le domaine des matériaux pour batteries et des minéraux critiques. Avant d'entrer en politique, M. Fitzgibbon a occupé des fonctions dans plusieurs sociétés financières de premier plan, notamment la société de capital-investissement Walter Capital Partners (associé directeur) et la Financière Banque Nationale (vice-président et directeur financier). M. Fitzgibbon a également occupé plusieurs postes opérationnels au cours de sa carrière, notamment celui de président-directeur général d'Atrium Innovations, ainsi que de Domtar et Peerless Carpet.

« Je suis témoin de l'évolution du projet Arianne depuis ses débuts, notamment lorsque j'étais membre du conseil d'administration », a déclaré Pierre Fitzgibbon. « Comme beaucoup le savent, je crois depuis longtemps à l'avenir des batteries et que le Québec peut avoir un rôle clé à jouer dans l'écosystème nord-américain et occidental. De plus, j'ai toujours soutenu l'idée de mettre en place une structure permettant au Québec de transformer ses propres minéraux critiques en matériaux essentiels pour les étapes en aval. En ce qui concerne plus particulièrement le phosphate, Arianne devrait jouer un rôle clé dans la mesure où l'industrie se tourne de plus en plus vers l'utilisation de batteries LFP et je crois que je peux aider la Société à faire de son projet une réalité. »

« Pierre et moi nous connaissons depuis de nombreuses années, y compris lorsqu'il travaillait pour Arianne, où nous avions une solide relation de travail », a déclaré Brian Ostroff, président d'Arianne Phosphate. « Je me réjouis de notre nouvelle collaboration et je sais que l'expérience et le réseau de Pierre contribueront à accélérer les discussions d'Arianne avec des partenaires potentiels, alors que nous cherchons à mener notre projet à terme. Pierre a un très bon sens des affaires, il est connu internationalement et il a de l'expérience dans l'avancement de projets miniers critiques ici au Québec. »

En 2024, le phosphate a été ajouté à la liste des minéraux critiques du Québec et du Canada. Arianne possède le projet de phosphate du Lac à Paul au Québec, Canada. Le projet abrite le plus grand gisement de phosphate entièrement nouveau au monde, bénéficie d'un accès facile aux infrastructures existantes et est entièrement autorisé. En raison de la nature ignée rare du gisement, Arianne peut produire un concentré de phosphate de très haute pureté, à faible teneur en contaminants, qui est facilement transformé en acide phosphorique purifié (« APP »).

Au-delà de son utilisation dans les engrais, le phosphate, et en particulier l'APP, est un ingrédient nécessaire à la batterie lithium-fer-phosphate (« LFP »). La batterie LFP est aujourd'hui la plus connue des batteries en raison de son utilisation dans les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie, et son adoption rapide et continue nécessitera davantage d'ingrédients. Aujourd'hui, la Chine représente plus de 95 % de la production totale de LFP et, comme l'Occident cherche à sécuriser sa propre chaîne d'approvisionnement, le projet d'Arianne sera une nécessité.

Dans le cadre de son rôle de conseiller stratégique, la Société a octroyé à M. Fitzgibbon 300 000 options. Ces options permettent à M. Fitzgibbon d'acheter une action ordinaire de la Société jusqu'au 13 mars 2027, au prix de 0,14 $ par action, soit le cours de clôture des actions de la Société le jour de bourse précédant la date d'attribution. Les options sont soumises à une période d'acquisition et sont également soumises à l'approbation des autorités réglementaires. M. Fitzgibbon ne recevra aucune rémunération en espèces.

À propos d'Arianne Phosphate

Arianne Phosphate inc (www.arianne-inc.com) met en valeur les gisements de phosphate du projet Lac à Paul, à environ 200 km dans le nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec (Canada). Ces gisements produiront un concentré d'apatite ignée de grande qualité titrant 39 % P 2 O 5 et contenant peu ou pas de contaminants (« Feasibility Study to Produce 3Mtpy of High Purity Apatite Concentrate at the Lac à Paul Project, Québec, Canada » publiée le 13 novembre 2013). La Société compte 202 890 210 actions en circulation.

Personne qualifiée

Raphaël Gaudreault, ing., Personne Qualifiée par le Règlement 43-101, a approuvé l'information technique de ce communiqué. M. Gaudreault est également le chef des opérations.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » et des « informations prospectives » au sens de la réglementation sur les valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, des informations relatives à l'avancement du projet d'acide phosphorique proposé et l'accélération des discussions avec d'autres parties en lien avec le projet. Souvent, mais pas toujours, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi de mots tels que « planifie », « s'attend à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prévisions », « a l'intention de », « anticipe » ou « croit », ou la forme négative de ces mots et expressions ou des variantes de ces mots et expressions ou des énoncés selon lesquels certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être pris, se produire ou être atteints. Les informations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité, la performance ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter : la volatilité du cours des actions ; les risques liés aux variations des prix des matières premières ; les sources et le coût des installations électriques ; l'estimation des besoins en capital initiaux et de maintien ; l'estimation des coûts de main-d'œuvre et d'exploitation ; les marchés mondiaux et les conditions économiques générales ; le risque associé à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements minéraux ; l'estimation des réserves et des ressources minérales; les risques associés aux risques non assurables survenant au cours de l'exploration, du développement et de la production; les risques associés aux fluctuations des devises; les risques environnementaux; la concurrence à laquelle fait face la Société pour recruter du personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités d'exploitation minière, de traitement, de développement et d'exploration; les risques associés aux changements dans le régime réglementaire minier régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés aux retards réglementaires et d'obtention de permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; les risques de financement, de capitalisation et de liquidité, y compris le risque que le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et de développement continues du projet Lac à Paul ne soit pas disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; le risque de litige. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, l'absence de changement défavorable important dans les prix des matières premières, les plans d'exploration et de développement se déroulant conformément aux plans et ces plans atteignant les résultats escomptés déclarés, l'obtention de l'approbation réglementaire requise et d'autres hypothèses et facteurs tels qu'énoncés dans le présent document. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives. Les informations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué de presse et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour nous joindre: Technique : Raphael Gaudreault, COO, Tél. : 418-590-1318, [email protected]; Info: Brian Ostroff, President, Tél. : 418 549-7316, [email protected]; Médias : Sandra Ataman, Tél. : 819-859-0280, [email protected]