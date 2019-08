Ariana Grande, artiste-interprète décorée multi-platine et gagnante de prix Grammy, lance sa nouvelle fragrance THANK U, NEXT

La fragrance THANK U, NEXT incarne l'hymne et le grand succès de Grande, « thank u, next », propulsé au premier rang du classement Hot 100 de Billboard à sa sortie et, à l'époque, battant le record du vidéo de musique le plus vu avec 55 millions de visionnements sur YouTube en moins de 24 heures. « Thank u, next » est devenue la phrase de l'année, symbolisant l'avancement et l'ambition; la prise de contrôle de manière positive et affirmée, avec un sens de l'humour constant. Dans la foulée du couronnement de Cloud à titre de Fragrance de l'année 2019, Ariana a compris l'importance d'établir de solides assises pour sa prochaine marque et est la maître d'œuvre de l'extension de la franchise « thank u, next » en une fragrance. La marque THANK U, NEXT a une vivacité et une sensibilité sexy qui donne du pouvoir à ses adeptes de partout dans le monde.

« Pour la campagne de la fragrance THANK U, NEXT, Grande et LUXE Brands s'associent à nouveau à Hannah Lux Davis pour intégrer de façon harmonieuse la plus récente création olfactive de Grande dans l'univers "thank u, next" », explique Noreen Dodge, directrice du marketing à LUXE Brands. « La vision créative d'Ariana pour THANK U, NEXT communique parfaitement la combinaison de sensualité et de douceur, tout en transmettant avec habileté les détails de la plus récente fragrance de l'artiste de manière différente et moderne, qui est à la fois authentique à Ari et unique au sein de la catégorie. »

Grande déclare : « Je voulais créer une fragrance évoquant ma première création, Ari, mais plus estivale; j'ai donc retravaillé les notes fruitées de poire et de framboise d'Ari pour les modifier et y ajouter un soupçon de noix de coco. J'ai eu l'inspiration de créer une bouteille représentant le message de ma chanson "thank u, next"; l'émergence du parfum du cœur brisé reflète l'avancement après un chapitre difficile ».

La fragrance a été élaborée par Jerome Epinette, de Robertet, le parfumeur à l'origine de Byredo et d'Atelier Cologne, qui a choisi d'établir une nouvelle aire olfactive avec THANK U, NEXT. C'est une création qui bouleverse l'espace gourmand en superposant de belles notes florales et un musc texturé, concédant à la fragrance une signature plus transparente, mais tout aussi irrésistible.

« Chacune des fragrances d'Ariana surpasse celle d'avant; THANK U, NEXT en fera autant. Le parfum, l'emballage et la campagne représentent tous parfaitement le message d'Ariana, qui plaît à l'ensemble de la planète », affirme Tony Bajaj, chef de la direction à LUXE Brands. « Il est remarquable de voir comment Ariana rejoint ses adeptes et transmet sa grande passion dans tout ce qu'elle entreprend. Nous sommes honorés de nous associer de nouveau à une artiste aussi révolutionnaire et avons très hâte de multiplier les réussites avec le lancement de la fragrance THANK U, NEXT. »

« En tirant parti de l'attrait et du succès d'Ariana Grande à l'échelle mondiale, nous avons stratégiquement élargi l'empreinte internationale de sa franchise de fragrance. Notre réussite repose sur le partenariat avec LUXE Brands et nos principaux partenaires de vente au détail, soit Boots et Superdrug au Royaume-Uni, et exclusivement avec Douglas dans plus de douze pays », souligne Dilesh Mehta, chef de la direction de Designer Parfums.

La fragrance THANK U, NEXT sera offerte en ligne à Ulta.com le 18 août 2019 et dans les magasins Ulta Beauty de l'ensemble des États-Unis le 1er septembre 2019.

LA FRAGRANCE :

Notes de tête : poire blanche, framboise sauvage

Notes de cœur : crème de noix de coco, pétales de rose

Notes de fond : sucre de macaron, musc velouté

LE PRODUIT :

Vaporisateur Eau de Parfum, 3,4 oz liq./100 ml : 62,00 $

Vaporisateur Eau de Parfum, 1,7 oz liq./50 ml : 52,00 $

Vaporisateur Eau de Parfum, 1,0 oz liq./30 ml : 42,00 $

Ces prix de vente conseillés par les fabricants sont en dollars américains.

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Avec sa voix puissante et sa gamme étonnante, Ariana Grande, gagnante de prix Grammy, est devenue l'une des artistes les plus attachantes et prospères de l'industrie musicale d'aujourd'hui. À 25 ans, elle a enregistré trois albums platine et cumule plus de 35 milliards de visionnements en continu, en plus d'avoir à son compte 14 chansons trônant dans le Top 10 du Hot 100 de Billboard. Grande est récemment devenue le premier artiste solo de l'histoire à voir ses chansons s'approprier les trois premiers rangs du classement Hot 100 de Billboard, exploit qu'avait réussi auparavant The Beatles, en 1964.

Ces trois chansons, soit « 7 rings », « break up with your girlfriend, I'm bored », et « thank u, next », se trouvent toutes sur le cinquième album de Grande, thank u, next, son quatrième disque à atteindre le no 1 du classement Top 200 Albums de Billboard à son lancement. La première semaine suivant le lancement a été ahurissante, établissant un certain nombre de records à l'époque, dont le plus grand nombre de diffusions en continu en sept jours pour un album pop, et le plus grand nombre de diffusions en continu de tous les temps en sept jours pour une artiste féminine. Grande a fracassé le record pour le nombre de succès simultanés par une artiste féminine au Top 40 du Hot 100 de Billboard, comptant 11 chansons dans la région (dont « 7 rings » et « thank u, next », qui ont trôné au sommet du palmarès pendant de nombreuses semaines).

Depuis la sortie de son premier album complet en 2013, Yours Truly (comprenant le succès triple-platine « The Way », qui a changé la donne), Grande a mis à profit sa présence vocale frappante pour créer un son pop qui amalgame les styles musicaux, associant avec autant de nuance que d'assurance le R&B, le soul et la musique électronique. Voyant le jour en 2014, sa deuxième création, My Everything, offre les chefs-d'œuvre « Problem » et « Bang Bang », déclarés platine à 6 reprises. En 2016, Grande propose l'album Dangerous Woman, salué par la critique, qui comprend les simples « Dangerous Woman », « Into You », et « Side to Side ». En 2018, le quatrième album de Grande, Sweetener, est propulsé au 1er rang du classement Top 200 Albums dès sa sortie, englobant les simples « God is a Woman », « breathin' », et le premier simple « No Tears Left To Cry ». Cet album a été décoré « Best Pop Vocal Album » (meilleur album popvocal) lors des prix GRAMMY® de 2019. Grande, pressentie à six reprises pour un prix GRAMMY®, est la première artiste de l'histoire musicale à voir le premier simple de ses cinq premiers albums à atteindre dès sa sortie le premier rang du Top 10 du classement Hot 100 de Billboard. En grande partie à cause du succès de « thank u, next », Grande (nommée « Femme de l'année 2018 » par Billboard) est devenue l'artiste féminine la plus diffusée en continu (Top Streamed female artist) de Spotify en 2018.

Au fil des ans, l'actrice de longue date et ancienne vedette de Broadway a démontré l'étendue de ses talents lors de ses prestations à Scream Queens et à Hairspray Live!. Elle a aussi fait valoir ses talents de comédienne en animant Saturday Night Live. Alors que le nombre d'abonnés à ses réseaux sociaux a franchi le pas du 200 millions, Grande a reçu de nombreuses distinctions des MTV Video Music Awards, des iHeartRadio Music Awards et des American Music Awards, dont le prix Artiste de l'année (Artist of the Year), très convoité.

À PROPOS DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. est une prestigieuse entreprise internationale du secteur de la beauté se consacrant à établir des marques de beauté de renommée mondiale qui inspirent les consommateurs de partout sur la planète. L'approche innovante de la société en matière de design, de marketing et de création de marques dont l'ethos est avant tout numérique a été couronnée de nombreux prix dans le monde. LUXE Brands a été sacrée Fragrance de l'année 2019 en raison de Cloud par Ariana Grande. On compte parmi le portefeuille de la société Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice par Cosmopolitan, ainsi que Jennifer Lopez.

