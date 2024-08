ARIANA GRANDE, ARTISTE VEDETTE MONDIALE, EN PARTENARIAT AVEC LUXE BRANDS, FAIT PASSER SON PORTEFEUILLE DE PARFUMS À UN NIVEAU SUPÉRIEUR AVEC LOVENOTES, UNE COLLECTION PERSONNALISÉE ET EXCLUSIVE

Ces parfums ne sont pas seulement des parfums; ce sont des contes de romance, de séduction et d'intoxication. Chaque parfum est une lettre d'amour d'Ariana au monde, véhiculant des messages intemporels et évocateurs de passion et d'affection. Dans le cadre d'une campagne fantaisiste axée sur l'écriture de notes d'amour, Ariana Grande vous invite à découvrir comment le parfum est le langage d'amour ultime et universel.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de lancer cette collection de parfums si incroyablement unique pour moi, a déclaré M. Grande. C'est plus vaste et audacieux que tout ce que nous avons jamais fait, et je suis très enthousiaste à l'idée d'offrir ces petites lettres d'amour à mes admirateurs du monde entier, par l'intermédiaire de parfums. Chacun de ces parfums étonnamment fabriqués a été conçu pour évoquer les nombreuses humeurs et phases différentes de l'amour. C'est une célébration de l'amour et de l'intimité de toutes sortes de belles choses : amour romantique, amour platonique, amour de soi. Les gens du monde entier pourront faire l'expérience de ces petits messages uniques et embouteillés d'Amour et savent qu'ailleurs, pas trop loin, d'autres ressentent aussi les caprices de l'amour, à leur façon, tout en savourant leur propre parfum délicieux et magique. J'adore l'unification de cette collection et j'espère qu'elle nous rapproche un peu. Cette collection est une véritable lettre d'amour pour tous mes admirateurs, même ceux qui sont trop loin pour être embrassés en ce moment!"

« Avec plus d'une décennie de développement et de création de parfums emblématiques qui ont trouvé écho auprès des consommateurs du monde entier, nous avons été inspirés à repousser les limites avec une approche unique pour ce lancement, a expliqué Noreen Dodge, chef du marketing et directrice commerciale des marques LUXE. « Ariana est considérée comme faisant partie d'une classe d'élite d'innovateurs en matière de parfum, et cette collection personnifie la passion et l'amour d'Ari pour les parfums et crée de beaux produits pour ses admirateurs.

LES PARFUMS

LOVENOTES d'Ariana Grande est un effort personnel pour faire du parfum le langage d'amour ultime et universel. Cette collection a été créée en collaboration avec d'éminentes maisons de parfums, Robertet et International Flavors and Fragrances. La collection comprend :

LOVENOTES d'Ariana Grande

Bois rose - Exclusivité en Amérique du Nord

Captivant et instantanément attrayant, ce parfum s'ouvre avec des notes pétillantes de bergamote italienne, rendant le parfum lumineux et invitant. Un boisé divin provient à la fois du dos et du cœur et est enveloppé de Vetiver et de Lotus Flower. Un magnifique mélange de haricots tonka et de bois de cachemire brille d'une subtile touche de bonbon de coton, créant une signature inattendue, à la fois captivante et inoubliable.

LOVENOTES d'Ariana Grande

Suede vanille - Exclusivement au Royaume-Uni

Un magnifique second parfum de peau irrésistible qui procure une sensualité incroyablement addictive et délicieuse, presque voilée. Les thés principaux avec une introduction de notes pétillantes, mais l'histoire essentielle de la chaleur intime commence à émerger au cœur du bois de santal crémeux et du lait de riz. La gousse de vanille et le musc liquide à l'arrière font évoluer cette histoire qui dévoile une sensualité coco et un attrait semblable à celui de la peau.

LOVENOTES d'Ariana Grande

Angels Kiss - Pan Europe en exclusivité Douglas

Un goût de velours élevé, le parfum s'ouvre avec un mélange inattendu de baies riches et de gélatine d'eau de rose. Le délicat mélange de muscs fouettés et de rose offre un contraste crémeux et animal inattendu qui remplit le parfum de texture.

Les ambres lumineux et les bois blonds présentent une autre couche de belle complexité pour une signature inoubliable.

LOVENOTES d'Ariana Grande

Petals pressés - Exclusivité en Australie

Un floral multidimensionnel incroyablement captivant, ce parfum s'ouvre avec un mélange invitant de bergamote et de citron. Le parfum se transforme rapidement en une belle histoire de riche feuille de violet, de pétales de jasmin et de lys jumelés à la douceur de la framboise qui ajoute une profondeur attrayante.

Une nouvelle couche se déploie avec le bois de santal, l'ambre et la guimauve, apportant une chaleur crémeuse et délicieuse et une richesse distinctive.

LA CAMPAGNE

Dans le cadre d'une collaboration sensationnelle, Ariana Grande s'est associée à Carljin Jacobs, photographe et directrice de renom, pour une approche fantaisiste et emblématique de l'histoire des LOVENOTES. Grâce à la lentille visionnaire de Jacobs, Ariana nous transporte dans un monde où la romance et la jouabilité s'entremêlent. L'imagerie, à la fois captivante et extraterrestre, capture Ariana Grande dans des moments de plaisir insouciant, évoquant un sentiment de spontanéité magique dans un monde de lumière rose, de formes cardiaques, de balancements romantiques et de lits de rose silhouette. Dans le film, Ariana Grande confectionne avec soin chaque LOVENOTE, tirant nos cordes du cœur du papier à l'estampille en passant par la publication avec un envoi mondial ludique et magique à la fin.

« Nous voulions créer quelque chose d'audacieux et d'unique, quelque chose qui incarne l'essence de la personnalité d'Ariana, a déclaré M. Jacobs. Cette campagne est une célébration de l'amour et du romantisme, transmis par des gestes ludiques qui trouvent écho auprès des auditoires du monde entier.

LA CONCEPTION

Un mélange harmonieux d'élégance et d'innovation.

Cette magnifique collection est mise en valeur dans une bouteille en verre emblématique en forme de A, finie par une magnifique plaque métallisée en or rose reposant gracieusement sur l'épaule. Le bouchon en or rose rend hommage à la première bouteille de parfum originale d'Ariana Grande, ajoutant un clin de charme nostalgique. Chaque étiquette est méticuleusement fabriquée à partir de papier haut de gamme, offrant une touche luxueuse et tactile pour compléter et rehausser l'expérience.

Prix du recouvrement:

Eau de parfum en vaporisateur, 4,2 FL OZ/125 ml 80,00 $

Eau de parfum en vaporisateur, 0,33 FL OZ/10 ml 32,00 $

Tous les prix sont les prix de détail suggérés par le fabricant en dollars américains.

Calendrier de lancement

Amérique du Nord:

États-Unis : Ulta Beauty, Sephora et Sephora à l'intérieur de Kohls en ligne 9/15 dans les magasins 9/27

Canada : Sephora.com 9/15; Shoppers Drug Mart 9/29

Mexique : Liverpool : 1 octobre

Royaume-Uni: Bottes 8/14 avec déploiement à l'automne

Pan Europe: lancement exclusif avec Douglas et Nocibe (France) 8/19

Australie: À venir bientôt

À PROPOS D'ARIANA GRANDE

Ariana Grande, artiste d'enregistrement multiplatine et vedette internationale lauréate d'un Grammy, est la première artiste à détenir les trois premières places du palmarès Billboard Hot 100 depuis The Beatles en 1964 avec 7 anneaux, Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored et Thank U, Next. À l'âge de 31 ans, elle a livré six albums à succès platine consécutifs et a dépassé les 34 milliards de diffusions sur Spotify - elle est l'artiste féminine la plus écoutée sur la plateformetemps - tout en devenant rapidement l'une des plus grandes vedettes pop de notre génération avec ses voix puissantes et sa présence inégalée sur scène et avec ses admirateurs. En 2022, Grande est devenue le premier artiste à avoir quatre albums avec plus de 4 milliards de diffusions chacun sur Spotify. Grande est également la première artiste féminine de l'histoire de Spotify à avoir neuf chansons avec plus d'un milliard de diffusions.

En janvier 2024, Mme Grande a annoncé son septième album studio, Eternal Sunshine, qui a fait ses débuts au sommet du Billboard 200 et du Hot 100 respectivement. Il s'agissait également de la première fois que Grande atteignait le sommet des palmarès Billboard Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers.

En novembre 2024, Grande sera vue comme Glinda dans l'adaptation cinématographique de Jon M. Chu de Wicked contre Elphaba de Cynthia Erivo. Le film met également en vedette Michelle Yeoh, Jonathan Bailey et Jeff Goldblum.

À propos de LUXE Brands, Inc.

LUXE Brands, Inc. est une entreprise de beauté mondiale de prestige qui se consacre au développement de marques de beauté de calibre mondial qui inspirent les consommateurs du monde entier. Avec des bureaux à New York et en Floride, l'approche novatrice de l'entreprise en matière de conception, de marketing et de création de marques axée sur le numérique a remporté de nombreux prix dans le monde entier. Témoignant de la puissance et de la longévité de ses marques, LUXE affiche des ventes au détail de plus d'un milliard de dollars à l'échelle mondiale uniquement sur la franchise Ariana Grande, avec le nouveau parfum signature très attendu de Khloé Kardashian lancé à la fin de l'automne 2024. Le portefeuille complet comprend Ariana Grande, Khloé Kardashian, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan et un partenariat de licence avec General Motors sur la marque Hummer.

Personne-ressource pour les médias: Susan Biegacz | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2479386/LUXE_Brands_LOVENOTES_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479387/LUXE_Brands_LOVENOTES.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479388/LUXE_Brands_LOVENOTES_BottleCollec_V2.jpg

SOURCE LUXE Brands