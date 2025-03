ALPHARETTA, Géorgie, 28 mars 2025 /CNW/ - Arclin™, une entreprise de premier plan dans le domaine des sciences des matériaux, est fière de présenter Arclin Firepoint™, un matériau de construction révolutionnaire résistant au feu conçu pour offrir une protection contre l'incendie inégalée pour les maisons.

Grâce à la technologie intumescente brevetée, les assemblages résistant au feu Firepoint résistent aux flammes pendant jusqu'à 90 minutes sur les assemblages muraux de 60 minutes, ce qui surpasse considérablement les matériaux traditionnels. Avec une résistance au feu 53 % supérieure aux exigences du code standard*, Firepoint repousse les flammes, ce qui donne aux résidents et aux premiers intervenants plus de temps pour réagir, ce qui aide en fin de compte à sauver des vies et à protéger ce qui compte le plus, y compris les maisons et les biens précieux.

À mesure que les menaces de feux de forêt augmentent, Firepoint offre une solution complète qui dépasse les exigences du code.* Sa technologie brevetée fortifie les maisons avec une « armure » qui résiste et ralentit la propagation des flammes, réduisant au minimum les dommages. Conçu pour être durable et facile à installer, Firepoint est un choix idéal pour les maisons unifamiliales et multifamiliales.

« Nous croyons qu'il faut repousser les limites de l'innovation en matière de sécurité incendie, a déclaré Brad Bolduc, président et chef de la direction d'Arclin. « Arclin Firepoint offre une protection contre les incendies supérieure qui peut freiner les flammes pour aider à sauver des vies, en plus de créer une efficacité accrue du bâtiment, aidant les architectes, les constructeurs et les propriétaires à économiser sur les coûts des matériaux, la main-d'œuvre et le temps de construction. Le point de feu donne aux propriétaires la tranquillité d'esprit, sachant que leur maison est mieux protégée tout en répondant aux normes les plus élevées en matière de sécurité-incendie. »

Principales caractéristiques de Firepoint

Protection contre les incendies : Protection inégalée offrant une résistance au feu 53 % plus élevée que le code* et démontrée pour résister au feu pendant jusqu'à 90 minutes sur des assemblages muraux de 60 minutes, offrant une protection supplémentaire aux familles et aux premiers intervenants.

Certifiés : Assemblages de murs intérieurs et extérieurs (types III et V) certifiés par l'ICC pour des essais de combustion d'une heure et de deux heures pour les applications résidentielles et non résidentielles.

Facilité d'utilisation : Léger, facile à manipuler, remplace et élimine les couches supplémentaires/inutiles dans les assemblages muraux intérieurs et extérieurs, offre une efficacité en matière de matériaux et de main-d'œuvre, et la flexibilité d'utiliser n'importe quel revêtement, tout en réduisant le temps de construction.

Garantie et résistance aux intempéries : garantie de rendement de 20 ans.** Une résistance supérieure aux intempéries permet à Firepoint d'être exposé aux éléments pendant jusqu'à six mois, résiste à la fissuration, à l'écaillage et à l'écaillage pendant l'installation sans compromettre les performances.

Partenariat stratégique avec Matt Risinger de The Build Show ™

En plus de lancer ce nouveau produit révolutionnaire, Arclin est heureuse d'annoncer un partenariat stratégique avec Matt Risinger, un expert reconnu dans les domaines des sciences du bâtiment et de la construction domiciliaire et fondateur du Build Show™. Dans le cadre de ce partenariat, Matt contribuera à souligner l'importance des matériaux résistants au feu dans la construction domiciliaire grâce à une application concrète et à des essais dans la cour arrière.

« Je suis ravi de m'associer à Arclin Firepoint pour présenter sa technologie novatrice de résistance au feu, a déclaré Matt Risinger, constructeur et fondateur du Build Show™. En tant que constructeur, la sécurité est toujours une priorité absolue. Le point de feu va au-delà des normes traditionnelles de sécurité incendie, offrant une solution de pointe qui offre une protection contre les incendies inégalée, une performance supérieure et une durabilité exceptionnelle, tout en améliorant l'efficacité du bâtiment. Je crois vraiment que cette technologie change la donne pour l'industrie. »

« Nous sommes absolument ravis que Matt Risinger soit notre partenaire et notre défenseur de Firepoint, a déclaré Jana Wright, vice-présidente de la marque et du marketing chez Arclin. « Son expertise en science du bâtiment et sa passion pour la création de maisons plus sûres et plus intelligentes correspondent parfaitement à notre mission d'offrir des solutions novatrices à l'industrie de la construction. »

À propos d'Arclin Firepoint

Conçu pour l'excellence par le fabricant de pointe Arclin, Firepoint fournit des matériaux de construction révolutionnaires et résistants au feu qui combinent une technologie de pointe et une performance supérieure. La technologie intumescente brevetée de Firepoint est conçue pour ralentir la propagation des flammes et offrir une plus grande résistance au feu que le code*, ce qui donne aux premiers intervenants et aux résidents un temps critique pour intervenir en cas d'incendie, un temps qui peut faire toute la différence. La résistance supérieure au feu offerte par Firepoint offre aux propriétaires la tranquillité d'esprit, sachant que leur maison est mieux protégée en cas d'incendie. Pour en savoir plus, visitez le site www.firepoint.arclin.com.

À propos d'Arclin

Arclin est une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits d'ingénierie et de matériaux spécialisés pour la construction, l'agriculture, l'infrastructure de transport, la protection contre les intempéries et les incendies, les produits pharmaceutiques, la nutrition, l'électronique, la conception et d'autres industries. Arclin, dont le siège social est situé à Alpharetta, en Géorgie, possède des bureaux et des installations de fabrication aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et fabrique pour des clients du monde entier. Pour en savoir plus, visitez www.arclin.com.

*Selon la norme ASTM E-119 dans un laboratoire accrédité par un tiers

** Selon la norme ASTM E-119 dans un laboratoire accrédité par une tierce partie après une exposition météorologique de six mois

