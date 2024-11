ALPHARETTA, Géorgie, 26 novembre 2024 /CNW/ - Arclin, une entreprise de premier plan dans le domaine des sciences des matériaux, a officiellement lancé sa nouvelle marque le 12 novembre 2024. Cette nouvelle image de marque moderne reflète l'évolution de la société en tant que fournisseur de solutions de science des matériaux axé sur les produits de protection et les produits critiques, ainsi que sa présence accrue en tant que chef de file mondial dans des secteurs clés du marché.

Pour mieux aligner sa marque sur sa vision évolutive, Arclin a entrepris un processus de recherche, de stratégie et de développement créatif d'une durée d'un an. Les premiers mois ont été consacrés à la collecte d'informations auprès des parties prenantes internes, des clients existants et des experts du secteur afin d'identifier les points forts, les propositions de valeur et les domaines de croissance.

« La phase de recherche a été essentielle pour nous aider à mieux cibler notre action et à nous aligner en interne afin de mieux représenter notre véritable valeur et notre potentiel auprès de différents publics internes et externes », a déclaré Mark Glaspey, chef d'exploitation d'Arclin.

Matchstic, une société d'identité de marque basée à Atlanta, en Géorgie, a été un partenaire clé dans cette transformation. En étroite collaboration avec l'équipe d'Arclin, Matchstic a contribué à transformer l'image de l'entreprise, qui est passée d'une société de produits chimiques et d'applications à celle de chef de file mondial dans le domaine des technologies formulées, essentielles pour répondre à la demande mondiale. Dans le cadre de son effort global de repositionnement de la marque, Arclin a également travaillé avec Whiteboard, une société basée à Chattanooga (TN), pour remanier complètement son site web sur une plateforme plus robuste et plus conviviale qui représente plus clairement la profondeur et l'étendue de l'offre de la société.

Inspiré par l'approche originale d'Arclin en matière de réflexion et d'innovation, le nouveau symbole de la marque est un clin d'œil à un cube déconstruit. La forme des panneaux implique le mouvement et l'élan, ce qui témoigne de l'innovation continue de l'entreprise et de son engagement à proposer au monde des produits qui changent la vie.

« Le choix d'un orange vibrant comme couleur principale représente un changement audacieux par rapport à notre marque précédente », a déclaré Jana Wright, vice-présidente de la marque et du marketing d'Arclin. « Ce changement est le signe d'une transition confiante, qui positionne Arclin comme une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux. Notre nouveau logo reflète notre philosophie de précision technologique et d'innovation. »

Le mot-symbole réalisé au pochoir visualise la relation entre le visible et l'invisible grâce à des espaces intentionnels à l'intérieur des lettres. Cette idée met en évidence la science apparemment invisible qui constitue l'épine dorsale des produits Arclin - des technologies vitales que l'on retrouve dans des produits de protection essentiels dans de nombreuses industries, améliorant nos vies d'une manière dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte.

« Nous existons depuis de nombreuses années, mais nous n'avons jamais été en mesure d'articuler ou de saisir pleinement ce que nous faisons », a déclaré Bradley Bolduc, président et chef de la direction d'Arclin. « C'est un processus complexe que de produire des polymères et des matériaux qui touchent tant de produits et de domaines de la vie. Nous avons toujours été en retrait dans cette histoire. Mais il est maintenant temps de changer les choses, de souligner notre transformation au cours des cinq dernières années, en apportant un changement audacieux à la façon dont nous nous présentons à nos employés, à nos clients et à l'ensemble de l'industrie. »

À propos d'Arclin

Arclin est une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits d'ingénierie et de matériaux spécialisés pour les secteurs de la construction, de l'agriculture, des infrastructures de transport, de la protection contre les intempéries et les incendies, des produits pharmaceutiques, de la nutrition, de l'électronique, de la conception et d'autres industries. L'entreprise, dont le siège social est situé à Alpharetta, en Géorgie, possède des bureaux et des sites de production aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et fabrique pour des clients du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.arclin.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/222222683/Arclin_Logo.jpg

SOURCE Arclin

PERSONNE-RESSOURCE : Rachel Coffman, [email protected]