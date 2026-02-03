« Nous admirons WVCO depuis longtemps pour ses compétences techniques approfondies, sa concentration prioritaire sur les clients et son engagement en faveur de la qualité : des valeurs qui résonnent pleinement avec celles de l'équipe d'Arclin », a déclaré Bradley Bolduc, directeur général d'Arclin. « Cette acquisition nous permet de mieux répondre aux attentes de nos clients dans de nouveaux secteurs, où nos capacités combinées auront un impact immédiat. C'est une étape particulièrement stimulante pour les membres de notre équipe et les clients qui nous font confiance. »

En ajoutant huit sites de production et de R & D et environ 540 collaborateurs à la présence mondiale d'Arclin, l'acquisition accélère la stratégie en cours de la société, qui vise à étendre ses capacités en science des matériaux et à proposer des solutions avancées pour améliorer la performance, la fiabilité et la durabilité dans un large éventail d'applications.

« La collaboration avec l'équipe talentueuse de The Willamette Valley Company et l'intégration de nos technologies qui s'accordent à merveille ouvrent la voie à une innovation significative », a commenté Mark Glaspey, président d'Arclin. « Ensemble, nous sommes exceptionnellement bien placés pour perfectionner les chimies de nouvelle génération, les solutions critiques et les technologies d'application qui feront progresser tous les secteurs d'activité. Cette acquisition vient consolider notre capacité à résoudre des problèmes complexes et à apporter une valeur ajoutée utile à nos clients dans le monde entier. »

« L'héritage de WVCO repose sur l'ingéniosité technique et la détermination à relever des défis ardus », a ajouté John Murray, président-directeur général de The Willamette Valley Company. « Le fait de rejoindre Arclin amplifie cet état d'esprit. Ensemble, nous façonnerons la prochaine génération de matériaux et offrirons de nouvelles perspectives à nos équipes et aux industries clientes. »

L'acquisition étant finalisée, les deux entreprises vont désormais s'attacher à planifier leur intégration tout en maintenant la continuité des activités pour leurs clients et leurs fournisseurs.

À propos d'Arclin

Arclin est une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits d'ingénierie et de matériaux spécialisés pour la construction, l'agriculture, les infrastructures de transport, la protection contre les intempéries et les incendies, les produits pharmaceutiques, la nutrition, l'électronique, le design et d'autres industries. Arclin, dont le siège social est situé à Alpharetta, en Géorgie, possède des bureaux et des installations de fabrication aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et fabrique pour des clients du monde entier. Afin d'obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.arclin.com.

À propos de The Willamette Valley Company

Fondée en 1952, la Willamette Valley Company est un fournisseur de solutions d'ingénierie spécialisé dans un large éventail de systèmes chimiques et d'applications. WVCO est une société multinationale qui fabrique et distribue une grande variété de produits et services personnalisés dans le monde entier. Bien que ses racines soient dans l'industrie des produits du bois, son expertise et ses solutions englobent des solutions novatrices de réparation des traverses de chemin de fer, des systèmes de réparation du béton, des matériaux de colmatage et de remplissage, des adhésifs, de la robotique, de l'ingénierie et plus encore dans des dizaines de secteurs. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://wilvaco.com

