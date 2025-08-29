Les marques acquises élargiront et compléteront la plateforme d'innovation d'Arclin

ALPHARETTA, Géorgie, 29 août 2025 /CNW/ - Arclin a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir l'activité liée aux aramides de DuPont, qui comprend les marques Kevlar® et Nomex®, pour environ 1,8 milliard de dollars. Cette acquisition prévue permettra à Arclin d'élargir son portefeuille pour inclure l'aérospatiale, les infrastructures électriques, les véhicules électriques, la protection individuelle et la défense, tout en renforçant ses positions déjà solides dans les domaines de la construction, des infrastructures, de la protection contre les intempéries et les incendies, et des transports. Les technologies de pointe d'Arclin sont essentielles à la mission de l'entreprise et sont à l'origine de produits indispensables qui protègent et améliorent la vie quotidienne. La transaction devrait être conclue durant le premier trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. Arclin est une société du portefeuille d'une filiale de TJC, L.P.

« Les marques Kevlar® et Nomex® sont depuis longtemps réputées pour leur innovation et leurs qualités protectrices, a déclaré Bradley Bolduc, président et chef de la direction d'Arclin. Grâce à cette acquisition prévue, Arclin libérera le potentiel de ces marques, ce qui ouvrira une nouvelle ère de matériaux avancés qui rendront les maisons, les lieux de travail et les communautés plus solides, plus sûrs et plus résilients. »

« DuPont est fière de l'héritage des marques Kevlar® et Nomex®, a commenté Lori Koch, cheffe de la direction de DuPont. Nous sommes convaincus que sous la direction d'Arclin, ces activités continueront à prospérer et à étendre leur influence dans de nouveaux secteurs et applications. »

« La présence mondiale des activités Kevlar® et Nomex® offre à Arclin une occasion unique de se développer sur de nouveaux marchés, tant sur le plan géographique qu'à travers de nouveaux produits et technologies, a ecxpliqué Mark Glaspey, directeur de l'exploitation d'Arclin. Nous nous concentrons sur l'exploitation des occasions qui se présentent dans nos installations, auprès de nos partenaires et sur les marchés. »

« Nous sommes ravis d'ajouter ces marques emblématiques et reconnues au portefeuille d'Arclin, a indiqué Jana Wright, vice-présidente de la marque et du marketing chez Arclin. Les marques Kevlar® et Nomex® s'inscrivent dans notre engagement à transformer les technologies de protection, et nous sommes ravis du potentiel d'innovation et de desserte d'un public plus large que ces marques nous offrent. »

Faits saillants concernant la transaction :

Arclin a conclu un accord pour acquérir l'activité liée aux aramides de DuPont, y compris les marques Kevlar® et Nomex®.

Élargit le portefeuille d'Arclin avec des technologies de protection éprouvées et reconnues dans le domaine de la sécurité personnelle et des premiers secours.

Permet à Arclin de tirer parti des produits et technologies hautement innovants de Kevlar®, Nomex® et Arclin.

Permet à Arclin de créer des technologies et de développer de nouveaux produits qui établissent les normes de l'industrie.

L'acquisition comprend environ 1 900 employés qui apporteront à Arclin des décennies d'expérience technique.

Renforce la présence d'Arclin sur le marché mondial et accélère son entrée dans de nouvelles zones géographiques.

La transaction devrait être conclue durant le premier trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires.

Piper Sandler & Company agit en tant que conseiller financier et Kirkland & Ellis LLP en tant que conseiller juridique d'Arclin et de TJC. Centerview Partners et Goldman Sachs & Co. LLC agissent en tant que conseillers financiers de DuPont et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en tant que conseillers juridiques.

À propos d'Arclin :

Arclin est une entreprise de premier plan dans le domaine des sciences des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits techniques et de matériaux spécialisés destinés aux secteurs de la construction, de l'agriculture, des infrastructures de transport, de la protection contre les intempéries et les incendies, de l'industrie pharmaceutique, de la nutrition, de l'électronique, de la conception et autres. Basée à Alpharetta, en Géorgie, Arclin possède des bureaux et des sites de production aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et fabrique des produits pour des clients du monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site www.arclin.com .

À propos de TJC :

TJC, L.P., anciennement connue sous le nom de The Jordan Company, travaille depuis plus de 40 ans avec des PDG, des fondateurs et des entrepreneurs dans divers secteurs, notamment l'industrie diversifiée, la technologie industrielle, la consommation et la santé, la logistique et la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la technologie et les infrastructures. Avec 33,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 juin 2025, TJC est dirigée par une équipe de direction qui investit ensemble depuis plus de 23 ans dans plus de 85 investissements. TJC possède des bureaux à New York, Chicago, Miami et Stamford. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tjclp.com .

À propos de DuPont :

DuPont™ (NYSE: DD) est un chef de file mondial de l'innovation qui propose des matériaux et des solutions technologiques contribuant à transformer les industries et la vie quotidienne. Nos employés mettent à profit leurs connaissances scientifiques et leur expertise pour aider nos clients à concrétiser leurs meilleures idées et à proposer des innovations essentielles sur des marchés clés tels que l'électronique, les transports, la construction, l'eau, la santé et la sécurité au travail. Pour en savoir plus sur l'entreprise, ses activités et ses solutions, veuillez consulter le site www.dupont.com. Les investisseurs peuvent accéder aux informations figurant dans la section Relations avec les investisseurs du site Web investors.dupont.com.

Personne-ressource :

Chris Adams

Directeur juridique

[email protected]

DuPont™ et tous les produits, sauf indication contraire, désignés par TM, SM ou ® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques déposées des filiales de DuPont de Nemours, Inc.

