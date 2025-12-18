« Nous sommes ravis d'accueillir Willamette Valley Company au sein de notre entreprise », a déclaré Bradley Bolduc, PDG d'Arclin. « Ses technologies novatrices et son portefeuille de produits complètent parfaitement notre entreprise, créant ainsi une combinaison avantageuse pour nos clients. Grâce à un engagement partagé envers la qualité des produits du bois, cette acquisition nous permet d'offrir une valeur encore plus grande et d'élargir les possibilités dans les segments que nous desservons », a déclaré M. Bolduc.

L'acquisition de WVCO est une étape cruciale pour étendre les capacités d'Arclin en matière de science des matériaux aux systèmes de réparation conçus par ingénierie, aux adhésifs spécialisés et aux solutions d'infrastructure où les polymères et formulations à exigences de performance élevées sont au cœur des résultats pour les clients. L'acquisition permettra d'ajouter huit installations de fabrication et environ 500 nouveaux membres à l'équipe actuelle d'Arclin, qui compte 1 200 personnes.

« L'acquisition représente une démarche hautement stratégique avec une efficacité opérationnelle claire », a déclaré Mark Glaspey, président d'Arclin. « En combinant nos capacités, nous offrirons un portefeuille plus vaste de solutions à nos clients, tout en élargissant notre portée géographique et en créant de nouvelles occasions de croissance. »

« La décision de vendre Willamette Valley Company à Arclin représente une évolution naturelle pour notre entreprise », a déclaré John Murray, président et chef de la direction de WVCO. « Le cadre opérationnel de calibre mondial d'Arclin accélérera l'innovation de nos produits et favorisera une croissance durable. Arclin et WVCO combinent une expertise technique approfondie, une vaste base de connaissances et une capacité à déployer rapidement des ressources, des atouts qui joueront un rôle déterminant pour stimuler notre stratégie de croissance. Rejoindre Arclin est une occasion stimulante pour notre équipe et nous sommes impatients de faire avancer l'entreprise », a ajouté M. Murray.

À propos d'Arclin

Arclin est une entreprise de premier plan dans le domaine de la science des matériaux et un fabricant de technologies polymères, de produits d'ingénierie et de matériaux spécialisés pour la construction, l'agriculture, les infrastructures de transport, la protection contre les intempéries et les incendies, les produits pharmaceutiques, la nutrition, l'électronique, le design et d'autres industries. Arclin, dont le siège social est situé à Alpharetta, en Géorgie, possède des bureaux et des installations de fabrication aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et fabrique pour des clients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.arclin.com.

À propos de Willamette Valley Company

Fondée en 1952, la Willamette Valley Company est un fournisseur de solutions d'ingénierie spécialisé dans un large éventail de systèmes chimiques et d'applications. WVCO est une société multinationale qui fabrique et distribue une grande variété de produits et services personnalisés dans le monde entier. Bien que ses racines soient dans l'industrie des produits du bois, son expertise et ses solutions englobent des solutions novatrices de réparation des traverses de chemin de fer, des systèmes de réparation du béton, des matériaux de colmatage et de remplissage, des adhésifs, de la robotique, de l'ingénierie et plus encore dans des dizaines de secteurs. Pour en savoir plus, visitez https://wilvaco.com

