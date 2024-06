ArcelorMittal se réjouit de la décision du gouvernement du Canada d'inclure le fer de haute pureté à sa liste des minéraux critiques

LONGUEUIL, QC, le 11 juin 2024 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») accueille avec enthousiasme l'annonce du gouvernement du Canada d'ajouter à la liste des minéraux critiques du Canada le fer de haute pureté, un minerai permettant la fabrication d'un acier plus vert essentiel à la décarbonation de l'économie mondiale.

« Nous saluons la décision du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, qui vient consolider l'importance du fer de haute pureté pour l'économie canadienne. Que l'on pense à l'acier nécessaire à la fabrication des éoliennes, des panneaux solaires ou encore des véhicules électriques, cette reconnaissance met également en lumière le rôle crucial que joue notre entreprise dans la mise en œuvre de projets qui permettront d'atteindre une économie plus sobre en carbone », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

Déjà identifié comme un minerai critique et stratégique par le gouvernement du Québec depuis janvier dernier, le fer de haute pureté se veut indispensable dans la transition vers une économie plus verte et dans la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle locale, nationale et internationale.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

