ArcelorMittal remporte un Prix EnviroLys pour l'intégration d'un biocarburant à son usine de bouletage de Port-Cartier

MONTRÉAL, le 22 nov. 2022 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») annonce qu'elle a remporté un Prix EnviroLys dans la catégorie Projet Vert ICI+ pour l'utilisation de l'huile pyrolytique à son usine de Port-Cartier. Les Prix EnviroLys reconnaissent l'expertise privée de l'économie verte, l'entrepreneuriat et l'innovation des bâtisseurs de l'industrie des services environnementaux. Ils sont remis par le Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (« CETEQ »).

De gauche à droite : Sonia Gagné, présidente et directrice générale de RECYC-QUÉBEC, Mapi Mobwano, président et chef de la direction d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada et Maryse Vermette, présidente et directrice générale d’Éco Entreprises Québec. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Le remplacement d'une partie du mazout lourd que nous utilisons à Port-Cartier par de l'huile pyrolytique constitue la première étape de notre transition énergétique. Nous poursuivons nos efforts pour aller encore plus loin dans la décarbonation de nos opérations et nous sommes ravis de recevoir cette marque de reconnaissance par l'industrie », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada. « En utilisant un biocarburant produit localement avec des résidus de bois, nous unissons surtout les deux grandes ressources de la Côte-Nord que sont le fer et la forêt. C'est tout un écosystème énergétique régional que nous travaillons à mettre en place et les résultats obtenus jusqu'à maintenant nous confirment que cette stratégie est porteuse. »

À ce jour, trois millions de litres d'huile pyrolytique ont été consommés à l'usine de bouletage de Port-Cartier. Le rendement énergétique du biocarburant fabriqué par BioÉnergie AE Côte-Nord Canada dépasse les attentes et ArcelorMittal a par conséquent décidé d'accélérer les travaux de conversion des autres zones pouvant accueillir l'huile pyrolytique.

À terme, la consommation d'huile pyrolytique permettra de réduire l'utilisation de mazout lourd de 23 % à l'usine de bouletage, ce qui correspond à une réduction annuelle de 57 600 tonnes en équivalent de CO 2 , ou le retrait des routes de 14 000 véhicules. Depuis le début de l'utilisation en juillet dernier, les réductions en équivalent CO 2 s'élèvent déjà à 4 500 tonnes, ce qui représente 1 000 voitures retirées des routes.

Rappelons que le Groupe ArcelorMittal a pris l'engagement de réduire de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. L'usine d'ArcelorMittal à Port-Cartier est la première usine de bouletage au monde à utiliser l'huile pyrolytique de façon continue.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré de minerai de fer entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord. mines-infrastructure-arcelormittal.com

