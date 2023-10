ARCELORMITTAL REMET UN DON DE 100 000 $ À DES ÉCOLES SECONDAIRES DE LA CÔTE-NORD

PORT-CARTIER, QC, le 12 oct. 2023 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est heureuse de devenir Grand partenaire du Centre éducatif L'Abri (« CEL'A ») de Port-Cartier et de la polyvalente Horizon-Blanc à Fermont en offrant à chacun de ces établissements scolaires un don de 50 000 $ qui sera versé sur trois ans.

Ce partenariat financier permettra aux écoles secondaires de mettre en place des initiatives pour favoriser l'épanouissement des jeunes par des activités récréatives, artistiques, culturelles ou sportives.

De gauche à droite : Marc Servant, directeur du Centre Éducatif L’Abri, Richard Poirier, directeur général du Centre de services scolaire du Fer, Karina Déraspe, directrice par intérim de la polyvalente Horizon-Blanc et Annie Paré, directrice, Communications. Crédit photo : Julien Choquette. (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Nous sommes ravis de faire équipe avec le CEL'A et la polyvalente Horizon-Blanc pour contribuer au développement de la jeunesse nord-côtière. Nous avons à cœur d'être une entreprise citoyenne engagée auprès des communautés, notamment les jeunes que nous voulons soutenir dans leur parcours académique afin de favoriser leur réussite et leur persévérance scolaire », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

« Nous sommes reconnaissants envers ArcelorMittal pour leur engagement auprès de la jeunesse fermontoise. Ce partenariat permettra la réalisation de projets diversifiés en lien avec les intérêts des étudiants », a déclaré Karina Déraspe, directrice par intérim de la polyvalente Horizon-Blanc.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur cette généreuse contribution d'ArcelorMittal qui nous permettra de bonifier notre offre d'activités. Cette collaboration contribuera, en plus d'augmenter la motivation de nos élèves, à favoriser l'égalité des chances pour tous », a précisé Julie Tanguay, directrice adjointe du CEL'A.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits de AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

