ArcelorMittal remet 300 000 $ à la Villa Port-Cartier

PORT-CARTIER, QC, le 31 oct. 2024 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») est fière d'annoncer un don majeur de 300 000 $ à la Villa Port-Cartier dans le cadre de la campagne de financement visant à soutenir son projet d'agrandissement.

Sur la photo, Annie Paré, directrice, Communications chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada, en compagnie de Claudine Poulin, administratrice, Géraldine Poulin Quessy, résidente, Martine Bezeau, directrice générale, Raynald Arsenault, administrateur, Chloé Lavoie, PAB, et Bernard Gauthier, administrateur, de la Villa Port-Cartier. Crédit photo : Julien Choquette (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

« Ce partenariat est d'une grande importance pour ArcelorMittal parce qu'il permet d'accroître l'impact positif de la Villa Port-Cartier sur la population locale. Nous sommes heureux de travailler en équipe avec la Villa pour que les résidents de Port-Cartier et des environs qui sont en perte d'autonomie puissent rester ici et que ceux qui ont dû aller ailleurs pour obtenir les soins requis puissent enfin revenir chez eux. C'est une mission noble que nous sommes fiers de pouvoir soutenir », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

En combinant les deux phases du projet, la valeur totale des travaux d'agrandissement de la Villa Port-Cartier est estimée à 3 millions $. Le projet permettra d'accroître la capacité d'accueil de 78 % pour ainsi passer de 14 à 25 résident.e.s. Les aires communes seront aussi agrandies dans le but d'améliorer le milieu de vie des 25 résident.e.s que la Villa pourra accueillir dès la fin des travaux. Le chantier de la phase 1 débutera à la mi-avril 2025 pour se terminer à la fin du mois de juillet 2025. On vise l'automne 2025 pour le début des travaux de la phase 2.

« Ce don est le plus important don privé dans le cadre de notre campagne de financement pour l'agrandissement de la Villa Port-Cartier. L'envergure de ce don d'ArcelorMittal nous a donné un solide levier pour nous permettre de finaliser nos ententes avec les grands bailleurs de fonds et ainsi répondre à un besoin croissant pour ce type d'hébergement à Port-Cartier. Nous sommes ravis de la confiance et du soutien que nous accorde ArcelorMittal », a déclaré Jacques Lajoie, président du conseil d'administration de la Villa Port-Cartier.

Fondée en 1988, la Villa Port-Cartier est un organisme à but non lucratif qui héberge des personnes âgées en perte d'autonomie conformément aux protocoles établis par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Depuis 5 ans, ce sont 48 familles de Port-Cartier et des environs qui ont bénéficié de l'hébergement et des services de la Villa Port-Cartier.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada

et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient 2 800 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

