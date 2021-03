ArcelorMittal poursuit son alliance avec le Taïga Carnaval pour une dixième année

FERMONT, QC, le 15 mars 2021 /CNW Telbec/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada est fière de renouveler pour une dixième fois sa participation à titre de partenaire majeur au Taïga Carnaval de Fermont.

La collaboration entre ArcelorMittal et le Taïga Carnaval remonte aux origines de cet important festival. En effet, la contribution d'ArcelorMittal dès la première année avait aidé à mettre en place cet événement d'envergure et à lancer sa première édition en 2011.

« Réchauffer l'hiver fermontois, c'est ce que le Taïga Carnaval accomplit chaque année! Depuis 10 ans, nous sommes fiers de soutenir cet événement-phare pour la population de Fermont et de poursuivre ainsi notre volonté d'être activement engagés dans la vitalité de la communauté », a indiqué Annie Paré, directrice, Communications, chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada.

« C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons la participation d'ArcelorMittal comme principal partenaire privé pour la dixième fois. Nous sommes reconnaissants de les avoir à nos côtés depuis les tout débuts. C'est toute la population qui en profite! » a déclaré Karl Gagné Côté, membre du comité organisateur du Taïga Carnaval.

Le Taïga Carnaval présentera, du 18 au 21 mars prochain, un concept adapté, tout en conservant l'âme de cet incontournable rendez-vous annuel. Une panoplie d'activités culturelles et sportives se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires actuellement en place.

À propos de ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c.

et de ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Filiales de ArcelorMittal, chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient plus de 2 500 personnes, faisant de ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

